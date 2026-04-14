Probno lansiranje sprovedeno u nedelju u okviru ispitivanja operativne efikasnosti razarača "Čoe Hjon"
Kim Džong Un posmatrao probno lansiranje raketa
KIM DŽONG UN GLEDAO PROBU: Severna Koreja testirala strateške krstareće i protivbrodske rakete
Severna Koreja je izvršila još jedno probno lansiranje strateških krstarećih raketa i protivbrodskih raketa, javila je danas severnokorejska novinska agencija KCNA.
Agencija navodi da je probno lansiranje sprovedeno u nedelju u okviru ispitivanja operativne efikasnosti razarača "Čoe Hjon".
Ističe se da je severnokorejski lider Kim Džong Un posmatrao probno lansiranje raketa zajedno sa visokim zvaničnicima odbrane i pomorskim komandantima, preneo je Rojters.
Kurir.rs/Rojters
