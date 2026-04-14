Peter Mađar, lider partije Tisa, koja je u nedelju pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, otkrio je na konferenciji za medije kako su njegovi maloletni sinovi reagovali na vest da će biti na čelu mađarske vlade.

U gotovo trosatnom obraćanju, Mađar je, osim političkih planova, novinarima otkrio i neke detalje iz privatnog života, tačnije kako su njegovi sinovi reagovali na sve što se dešavalo tokom kampanje i izbora.

"Ovo je bila najteža stvar za mene u poslednje dve godine i verovatno će i dalje biti najteža. Imam tri sina, imaju 17, 14 i 12 godina i oni su fantastični momci. Veoma malo vremena sam uspeo da provedem sa njima, jer kad neko preuzme da vodi zemlju odjednom, to nije laka situacija i njihov život se okrenuo naglavačke", rekao je Peter Mađar.

Brak Petera Mađara sa bivšom suprugom Judit Vargomzavršio se pod burnim okolnostima, a prema rečima predsednika stranke Tisa, njegov odnos sa sinovima je posebno osetljiva tema, jer majka njegove dece pripada drugom političkom taboru.

"Imam veoma pametnu decu koja su shvatila o čemu se tu radi. Čestitali su mi i već smo pričali o tome kakve bi poteškoće oni mogli da imaju i koliko će se njihovi životi promeniti", rekao je Mađar nakon što je upitan kako će "pomiriti" očinske obaveze sa premijerskim.

"Do sada nisu imali problema, i nikada nisu bili izloženi nikakvim napadima. Ni dok je moja bivša supruga bila ministar, ni sada. Najteže je bilo to što su u propagandi o meni danonoćno iznosili laži, na primer da moji sinovi ne žele da razgovaraju sa mnom. A to su deca koja delom žive kod mene i sa kojima razgovaram svakog dana kad god mogu.

Psihički je to bilo teško podneti, ali tome je sada došao kraj, kao i mnogim drugim stvarima. Mnogo ljudi u Mađarskoj je prošlo kroz daleko veće teškoće, ne želim da me iko sažaljeva, i veoma sam zahvalan sudbini, svojim sinovima i bivšoj supruzi", rekao je Peter Mađar.