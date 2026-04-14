Uhapšen je od strane američke imigracione i carinske službe

Bivši šef brazilske obaveštajne službe i poslanik Aleksandre Ramagem uhapšen je od strane američke imigracione i carinske službe.

Ramagem, koji se u Brazilu suočava sa 16-godišnjom zatvorskom kaznom zbog navodne umešanosti u zaveru za državni udar sa bivšim predsednikom krajnje desnice Žairom Bolsonarom, poslednjih meseci živi u egzilu na Floridi.

Brazilska federalna policija je u saopštenju objavljenom u ponedeljak pomenula Ramagemov pritvor. U njemu se navodi da je brazilski begunac, koga je osudio Vrhovni sud Brazila, "uhapšen" na Floridi, navodeći da je to rezultat "međunarodne policijske saradnje između Brazila i Sjedinjenih Država u borbi protiv organizovanog kriminala".

Kada je kontaktirao CNN, nije rečeno da li je zatraženo Ramagemovo izručenje.

Na veb-sajtu ICE-a je navedeno da je Ramagem "u pritvoru ICE-a", ali nisu dati dodatni detalji.