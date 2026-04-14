Svi događaji
Od najnovijeg
7:58

Nafta opet pala ispod 100 dolara zbog očekivanja novih mirovnih pregovora

Cene nafte pale su rano jutrso na azijskim berzama, koje su prve otvorene, jer su nade u nove mirovne pregovore između SAD i Irana ublažile zabrinutost zbog eskalacije rata.

Barel sirove nafte tipa Brent, koja je referentna za ceo svet, pojetinio je za 2,2 odsto i košta 97,2 dolara.

Američki predsednik Donald Tramp je juče kazao da je Vašington "pozvala druga strana" iz Teherana i dodao da bi Iran "veoma želeo da postigne dogovor".

Iranski tankeri i nafta

Cena nafte je u ponedeljak skočila iznad 100 dolara nakon Trampovog naređenja da se blokiraju iranske luke nakon što su propali pregovori tokom vikenda.

7:42

Vens optužio Iran za "ekonomski terorizam" u Ormuskom moreuzu: Tramp im pokazao da dvoje mogu da igraju tu igru

Američki potpredsednik Džej Di Vens je optužio iransku vladu za "ekonomski terorizam" zbog blokade pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz koju Teheran sprovodi od prvih dana rata.

U izjavi za Foks njuza drugi čovek SAD je kazao da je predsednik Donald Tramp kontrablokadom pokazao da "dvoje mogu da igraju tu igru".

Džej di Vens stigao na pregovore sa Iranom u Islamabad

Vens je rekao da ako Iranci "primenjuju ekonomski terorizam“, SAD će se pridržavati principa da "nijedan iranski brod takođe ne izađe" iz moreuza.

On je govorio i o pregovorima s Iranom održanim proteklog vikenda, kazavši da je postignut veliki napredak.

- Lopta je na iranskoj strani dvorišta - poručio je Vens.

Džej Di Vens i Donald Tramp

Potpredsednik SAD je rekao i da Iran mora da bude fleksibilan i prihvati "stvari od kritičnog značaja" koje Vašington zahteva od Teherana, a to je američka kontrola nad iranskim obogaćenim uranijumom i mehanizam provere kojim bi se osiguralo da iranske vlasti neće razviti nuklearno oružje.

7:34

Kineski tanker prošao uprkos američkoj blokadi

Kineski naftni tanker "Rič stari", koji plovi pod zastavom Malavija, prošao je kroz Ormuski moreuz uprkos američkoj blokadi iranske obale.

Korijere dela sera navodi da se blokada SAD odnosi samo na brodove koji dolaze iz odlaze iz iranskih luka, ali podseća da je "Šangaj Suanrun šiping kompani", koja je vlasnik tankera, pod sankcijama zbog tvgovinskih veza s Iranom.

Pored "Rič starija" moreuzom je prošao i tanker "Elpis", registrovan na Komorskim ostrvima.

7:26

Rezime 45. dana od početka rata

