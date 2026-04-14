"IRANCI EKONOMSKI TERORISTI, TRAMP IM POKAZAO..." Vens kaže da "dvoje mogu da igraju tu igru" u Ormuskom moreuzu, KINEZI PROBILI AMERIČKU BLOKADU! (FOTO)
Danas je 46. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana i sedmi dan prekida vatre, u Vašingtonu se održavaju izraelsko-libanski pregovori, prvi posle više decenija, a posrednik je Marko Rubio, šef Stejt departmenta.
Tema pregovora biće borbe izraelske vojske i proiranske ekstremističke organizacije Hezbolah koji su nastavljene uprkos prekidu vatre sa Teheranom.
Američka blokada iranske obale stupila je juče na snagu kao odgovor na to što Iran blokira Ormuski moreuz praktično od početka rata.
Nafta opet pala ispod 100 dolara zbog očekivanja novih mirovnih pregovora
Cene nafte pale su rano jutrso na azijskim berzama, koje su prve otvorene, jer su nade u nove mirovne pregovore između SAD i Irana ublažile zabrinutost zbog eskalacije rata.
Barel sirove nafte tipa Brent, koja je referentna za ceo svet, pojetinio je za 2,2 odsto i košta 97,2 dolara.
Američki predsednik Donald Tramp je juče kazao da je Vašington "pozvala druga strana" iz Teherana i dodao da bi Iran "veoma želeo da postigne dogovor".
Cena nafte je u ponedeljak skočila iznad 100 dolara nakon Trampovog naređenja da se blokiraju iranske luke nakon što su propali pregovori tokom vikenda.
Vens optužio Iran za "ekonomski terorizam" u Ormuskom moreuzu: Tramp im pokazao da dvoje mogu da igraju tu igru
Američki potpredsednik Džej Di Vens je optužio iransku vladu za "ekonomski terorizam" zbog blokade pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz koju Teheran sprovodi od prvih dana rata.
U izjavi za Foks njuza drugi čovek SAD je kazao da je predsednik Donald Tramp kontrablokadom pokazao da "dvoje mogu da igraju tu igru".
Vens je rekao da ako Iranci "primenjuju ekonomski terorizam“, SAD će se pridržavati principa da "nijedan iranski brod takođe ne izađe" iz moreuza.
On je govorio i o pregovorima s Iranom održanim proteklog vikenda, kazavši da je postignut veliki napredak.
- Lopta je na iranskoj strani dvorišta - poručio je Vens.
Potpredsednik SAD je rekao i da Iran mora da bude fleksibilan i prihvati "stvari od kritičnog značaja" koje Vašington zahteva od Teherana, a to je američka kontrola nad iranskim obogaćenim uranijumom i mehanizam provere kojim bi se osiguralo da iranske vlasti neće razviti nuklearno oružje.
Kineski tanker prošao uprkos američkoj blokadi
Kineski naftni tanker "Rič stari", koji plovi pod zastavom Malavija, prošao je kroz Ormuski moreuz uprkos američkoj blokadi iranske obale.
Korijere dela sera navodi da se blokada SAD odnosi samo na brodove koji dolaze iz odlaze iz iranskih luka, ali podseća da je "Šangaj Suanrun šiping kompani", koja je vlasnik tankera, pod sankcijama zbog tvgovinskih veza s Iranom.
Pored "Rič starija" moreuzom je prošao i tanker "Elpis", registrovan na Komorskim ostrvima.
Rezime 45. dana od početka rata
