Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je da su prvi put od početka rata Ukrajine sa Rusijom neprijateljski položaj zauzeli isključivo robotizovani borbeni sistemi.

- Budućnost je već stigla na liniju fronta – i Ukrajina je građi. Ovo su naši kopneni robotizovani sistemi. Prvi put u istoriji ovog rata, neprijateljski položaj je zauzet isključivo platformama bez ljudi u njima – kopnenim sistemima i dronovima. Okupatori su se predali, a operacija je izvedena bez pešadije i bez gubitaka na našoj strani - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

On je naveo i imena robotskog arsenala Ukrajine.

- "Ratel", "TerMIT", "Ardal", "Ris", "Zmij", "Protektor", "Volija" i naši drugi kopneni robotski sistemi su već izvršili više od 22.000 misija na frontu za samo tri meseca. Drugim rečima, životi su spaseni više od 22.000 puta kada je robot umesto ratnika išao u najopasnija područja. Reč je o visokoj tehnologiji koja štiti najvišu vrednost – ljudski život - poručio je Zelenski.

On je uputio "čestitke radnicima ukrajinskog kompleksa odbrambene industrije".

Kuri je pre godinu dana preneo objavu iz Ministarstva odbrane Ukrajine o raspoređivanju na front 15.000 robotizovanih sistema, što je bilo značajno povećanje u odnosu na 2024.

Jedan od ključnih sistema koji je poslat na bojište bio je i robotizovani kopneni sistem "Ljut" ukrajinske proizvodnje.

Ovaj robot je već testiran i odobren za vojnu upotrebu, a namenjen je za izviđanje i vatrenu podršku.

Opremljen je mitraljezom od 7,62 mm i senzorima koji mu omogućuju otkrivanje meta i napade na njih kako tokom dana, tako i u noćnim uslovima.

Ukrajinski mediji objavili su da kompaktnog robota, kojeg je moguće prevoziti vojnim kamionetom, pokreće tihi električni motor koji omogućuje produženu operativnu upotrebu.

Lako manevriše po nepristupačnom terenu i može da se koristi i u ekstremnim vremenskim uslovima.