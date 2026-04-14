Kineski predsednik Si Đinping sastao se danas u Pekingu sa prestolonaslednikom Abu Dabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, šeikom Haledom bin Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, a razgovori su bili usmereni na unapređenje bilateralnih odnosa i pitanja regionalne stabilnosti.

Tokom susreta, Si je izneo predlog od četiri tačke za promociju mira i stabilnosti na Bliskom istoku. Predlog uključuje poštovanje principa mirnog suživota, nacionalnog suvereniteta, vladavine međunarodnog prava, kao i usklađivanja razvoja i bezbednosti.

Si je istakao da su UAE sveobuhvatni strateški partner Kine i naglasio da Kina pridaje veliki značaj razvoju bilateralnih odnosa. Dodao je da odnosi između dve zemlje beleže zdrav i stabilan razvoj, uz produbljivanje političkog poverenja, kontinuirani napredak pragmatične saradnje i intenzivne kulturne razmene.

On je pozvao na izgradnju još snažnijeg sveobuhvatnog strateškog partnerstva, uz međusobnu podršku u ključnim interesima i važnim pitanjima, održavanje razmene na visokom nivou i jačanje strateškog poverenja.

Takođe je naglasio značaj nastavka saradnje u oblastima energetike, investicija, trgovine i nauke, kao i unapređenja saradnje u obrazovanju, civilnom vazduhoplovstvu i turizmu.

Dve strane su razmenile mišljenja i o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i u regionu Persijskog zaliva.