Slušaj vest

Zoran Stevanović, slovenački političar srpskog porekla koji je prošlog petka izabran za predsednika parlamenta te zemlje, dao je intervju za Prvi program radija RTV Slovenije u kojem je goviorio o formiranju nove vlade, ali i o referendumu za izlazak Ljubljane iz NATO.

Na sajtu slovenačkog javnog medijskog servisa navodi se da je, u vezi sa formiranjem nove vlade, Stevanović je još jednom potvrdio da će stranka Resni.ca (resnica je istina na slovenačkom, prim. nov.) podržati kandidata za mandatara koji će se uskladiti sa programskim stavovima partije čiji je on lider.

Na pitanje o kojim tačkama programa bi bio spreman na kompromise, a o kojima ne bi, Stevanović je odgovorio da su glavni prioriteti, od kojih neće odstupati, borba protiv korupcije i to da više neće biti "nedodirljivih" u Sloveniji za organe reda, kao i stvaranje prijatnog poreskog okruženja.

Stevanović je u intervjuu kazao da u njegovoj stranci podržavaju referendum o izlasku Slovenije iz NATO, dok je u vezi sa referendumom o izlasku iz EU rekao da takvo izjašnjavanje neće biti pozitivno primljeno u narodu, navevši i razlog.

- Imamo znatno više koristi od EU nego štete - naveo je Stevanović, ali i dodao da "Ljubljana treba da se vrati kao glavno mesto odlučivanja u vezi sa Slovenijom, to ne sme biti Brisel".

U vezi s izlaskom Slovenije iz Svetske zdravstvene organizacije (SZO), što je bilo je predizborno obećanje stranke Resni.ca, Stevanović je poručio da nameravaju da ispune sva obećanja koja su dali u kampanji, pa će se zalagati i za izlazak iz SZO.

1/5 Vidi galeriju Zoran Stevanović, predsednik slovenačkog parlamenta i lider stranke Resni.ca (Istina) Foto: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia, Jure Makovec / AFP / Profimedia, Facebook

Na parlamentarnim izborima u Sloveniji, održanim krajem prošlog meseca, dosadašnji premijer Robert Golob i njegov Pokret Sloboda osvojili su najviše glasova, ali uz prednost od samo jednog poslanika više od prvog konkurenta Janeza Janšu i njegovu Slovenačku demokratsku stranku (SDS), koja ima 28 mandata u novom sazivu parlamenta od 90 mesta.

Stevanovićeva populistička stranka, iako je osvojila svega pet poslaničkih mandata, ima najveći "koalicioni potencijal", što se i videlo njegovim izborom za predsednika skupštine.

On je tokom epidemije koronavirusa osnovao partiju Resni.ca, protiveći se merama zaštite od pandemije.

1/22 Vidi galeriju Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO Mark Rute Foto: Virginia Mayo/AP, OLIVIER HOSLET/EPA

Sada, pet godina kasnije, može da odluči ko će formirati vladu u Sloveniji.