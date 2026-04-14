Peter Mađar na političkoj sceni pojavio se početkom 2024. gotovo iznenada, a sada je na pragu da postane premijer Mađarske.

Sistem Viktora Orbana uzdrmao je iznutra, a u njegovom usponu ključnu ulogu imale su dve žene — za jednu od njih Orban je čak rekao da „ima premijerski potencijal“.

Peter Mađar i njegova opoziciona stranka Tisa ostvarili su ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, koje je s velikom pažnjom pratila cela Evropa. Njihov trijumf označava značajan preokret na evropskoj političkoj sceni. Posle 16 godina neprekidne vlasti Viktora Orbana, Mađarska ulazi u novu političku fazu koja bi mogla da utiče na odnose zemlje sa Evropskom unijom, ali i Rusijom. Evropski lideri pozdravili su izborne rezultate, uz ocenu da je „Mađarska izabrala evropski put“.

Mađar, 44-godišnji pravnik i preduzetnik, obavljao je različite funkcije unutar Orbanovog sistema i bio u dobrim odnosima sa pojedinim visokim zvaničnicima Fidesa. U javnosti se prvi put oglasio 2024. godine, nakon što je predsednica Katalin Novakpodnela ostavku zbog afere vezane za pomilovanje muškarca osuđenog za pomaganje u seksualnom zlostavljanju dece.

Usled tog skandala iz politike se povukla i njegova bivša supruga Judit Varga, koja je predvodila listu Fidesa na izborima za Evropski parlament. Ova afera izazvala je snažnu reakciju javnosti, posebno imajući u vidu da je Orbanova vlada zaštitu dece isticala kao jedan od ključnih prioriteta svoje politike.

Nagli uspon Mađara

Mađar je u početku javno iskazao nezadovoljstvo, nakon čega je najavio svoj ulazak u politiku. Za samo četiri meseca uspeo je da osvoji dvocifren procenat glasova na izborima za Evropski parlament i pokrene inicijativu za priključenje svoje stranke Tisa Evropskoj narodnoj stranci (EPP), najuticajnijoj političkoj grupaciji u Evropskom parlamentu, iz koje se Fides povukao 2021. kako bi izbegao izbacivanje.

U međuvremenu, Mađar i Varga su se razveli. Dok se ona nakon ostavke u februaru 2024. retko pojavljivala u javnosti, njegova politička karijera beležila je nagli uspon.

Bivšu suprugu Judit upoznao je 2005. godine na zabavi Gergelja Guljaša, današnjeg šefa Orbanovog kabineta, s kojim je delio studentski život u Hamburgu, a venčali su se već naredne godine. Dok je Varga gradila karijeru unutar Fidesa, od asistenta poslanika u Evropskom parlamentu do ministarke pravde 2019. godine, Mađar je ostajao u pozadini, iako je u više navrata bezuspešno pokušavao da dođe do značajnije funkcije u vladi.

Afera sa pomilovanjem u Mađarskoj

Dva meseca pre razvoda, u januaru 2023, Mađar je tajno snimio Vargu dok je ona, kao ministarka pravde u Orbanovoj vladi, govorila o mešanju vlasti u sudski postupak. Na snimku je privatna konverzacija između njih dvoje i čuje se kako Varga sugeriše da je jedan ministar izvršio pritisak na tužioce da uklone osetljive delove iz jednog dokumenta.

Mađar je kasnije rekao da je tražio osiguranje u slučaju da se Varga i on sukobe sa režimom. Potom je mesecima ćutao, bojeći se kako bi skandal uticao na njihova tri sina. Zatim se ukazala prilika.

U februaru 2024, afera je naterala Vargu i mađarsku predsednicu Katalin Novak da podnesu ostavke zbog pomilovanja saučesnika pedofila. Varga, do tada vodeća kandidatkinja Fidesa za izbore za EP, povukla je kandidaturu.

Optužujući funkcionere Fidesa da se "kriju iza ženskih suknji", Mađar je u objavi na Fejsbuku u februaru 2024. žestoko napao vladu. Mađarova kredibilnost proistekla je iz njegovog profila: insajdera iz Fidesa koji javno optužuje sistem za korupciju. Brzo je prešao sa društvenih mreža na medijea.

Nakon protesta u martu na kojem se okupilo oko 50.000 ljudi, počeo je da okuplja tim biznismena i javnih ličnosti kako bi pokrenuo stranku. Supružnici su se razveli 2023, delimično zbog, kako je Mađar istakao, "političkih razlika".

Varga ga je optužila za fizičko i verbalno zlostavljanje, uključujući zaključavanje u sobu, dok je Mađar tvrdio da je to "propaganda" Orbanovog okruženja. Sudska presuda, međutim, još nije doneta.

Ko je Judit Varga?

Judit Varga je mađarska pravnica i političarka rođena 1980. u Miškolcu. Sa Peterom Mađarom ima tri sina. Bila je istaknuta članica Fidesa i bliska saradnica premijera Viktora Orbana. Funkciju ministarke pravde obavljala je od 2019. do 2023. godine, a pre toga je radila kao državna sekretarka za odnose sa EU i savetnica u Evropskom parlamentu.

Tokom mandata bila je jedno od ključnih lica mađarske politike prema Evropskoj uniji.

Nakon ostavke u februaru 2024. retko se pojavljivala u javnosti, sve do jula 2025, kada je poručila da se neće vraćati u javni život dok, kako je navela, Mađar ne odgovara za svoju „izdaju“. Tada je ponovila i optužbe za nasilje u porodici i ucene protiv bivšeg supruga.

- Ne želim da učestvujem u ovom takmičenju ako se nešto što se zove Peter Mađar nalazi u njemu. Izdaja nije dostignuće, posebno ne ako je to izdaja sopstvene porodice - rekla je tada Varga.

Mađarski provladini političari i mediji su oštrognuto kritikovali Mađara zbog snimanja privatnih razgovora sa suprugom. Peter Mađar je negirao tvrdnje o porodičnom nasilju tokom proteklih godinu i po dana i brzo je reagovao na optužbe svoje bivše u objavama na društvenim mrežama.