U pojedinim analizama sada se otvara pitanje da bi Mađarska pod novom vlašću mogla da izgubi deo energetske fleksibilnosti koju je imala prethodnih godina. Da li to može da znači i promenu cenovne politike u regionu, pa i dodatni pritisak na tržište goriva?

Gosti emisije "Redakcija" bili su Emil Zoronjić, politički analitičar, Miljan Jovičević. ekonomista, Milutin Ilić izvršni direktor Instituta Geopolitikon i prof. dr Goran Puzić, ekonomista.

- Trebali bi da sačekamo i da vidimo, bez obzira što mi simpatišemo Orbana moramo da uputimo čestitke i Mađaru, pobeda je i više nego poštena. Sa druge strane, mene brine činjenica da Evropa tone u jednu veliku energetsku krizu. Sticajem okolnosti, ja se trenutno nalazim u Mađarskoj. Nakon dužeg puta, video sam da je gorivo u Nemačkoj sada 2,55 eura. To je šokantna cena, u Češkoj je takođe nešto više ali ne kao u Nemačkoj. Ovde u Mađarskoj je cena goriva još uvek niža i stara - objasnio je Puzić koji se putem video poziva uključio u emisiju.

Da li će Mađar nastaviti putem suvereniteta?

Kako kaže, sada je pitanje na koji način će tokovi biti definisani i kojim putem će Mađarska krenuti nakon promene premijera.

- Da li je novi premijer zaista trojanski konj Brisela ili će nastaviti putem suvereniteta, to je zaista veoma teško pitanje. Izjave tokom izborne kampanje idu u prilog činjenici da je ovo čovek Brisela, međutim, po onome što je sinoć izjavio u vezi Ukrajine, ja nisam potpuno siguran da jeste. Što se tiče borbe protiv korupcije, to je stara fraza. Moramo uvažavati geopolitičke tokove onakvim kakvim jesu. Moramo prihvatiti jednu činjenicu, mislim da smo trenutno mi sfera interesa Kine, SAD-a i Rusije. Ponašanje EU nije baš u skladu sa etičkim normana međunarodnog ponašanja. Ne želim previše da ih kritikujem ali moram da se osvrnem na to - rekao je Puzić.

Puzić smatra da će gorivo u narednom periodu dostići 200 dolara po barelu ukoliko se situacija na Bliskom istoku ne smiri.

"Neće doći do hiperinflacije"

- Ja mislim da ne može doći do 200 dolara po barelu, iz jednog prostog razloga, sukob ne može da utiče na toliki enormni skok, može da skoči najviše do 150 dolara, ako radimo jednu analitičku i ekonomsku projekciju. Može uticati na inflaciju od 1,5 do 3% ali ne na hiperinflaciju. Podsetio bih građane Srbije, inflacija je kada imamo skok artikala od 5 do 15% na godišnjem nivou.Hiperinflaciju smo mi već osetili na svojoj koži 1993. godine. Cene artikala su enormno skakale, 50% na mesečnom nivou - objasnio je Jovičević.

On smatra da neće doći do hiperinflacije ni u Evropi ni na našim prostorima.

- Trampove carine mogu nama da pomognu, mi se snabdevamo sa prostora Kine, ona će alokacijom svojih alternativnih ruta, naći način da nastavi da snabdeva ove prostore robom. Znajući da ovde Kineska roba u smislu bele tehnike i drugih stvari uzima primat, ono što bi trebalo da bude izvezeno za SAD doći će na Balkan. To će uticati na cene u kineskim prodavnicama, ako su deo globalnih lanaca, cene će biti dosta niže nego ranije - rekao je Jovičević.

Kako kaže, neki ekonomisti smatraju da će zapravo doći do poskupljenja Kineske robe ali Jovičević uz svoju argumentaciju tvrdi da će cene zapravo biti niže.

- Izbori u Mađarskoj su svakako važni za evropski kontinent i EU, ona je takođe članica i NATO-a i ima saradnje i unutar i van saveza. Mađarska ima i posebne sporazume za gas, ovi izbori nemaju veliku važnost za globalne interese ali definitivno je imaju za regionalne. Sada je veoma bitno da izdvojimo šta je propaganda a šta su činjenice, slušali smo razne stvari vezane za Petra Mađara ali one su plasirane i iz narativa bivše vlade. Ne trebamo sve to da uzimamo kao činjenicu - tvrdi Zoronjić i dodaje:

- Verujem da Mađar u ovom trenutku gleda da napravi što više uspeha u što kraćem periodu, verujem da će gledati da odmrzne taj novac koji je EU njima opredelila, isto će gledati da cene energenata u Mađarskoj ne skaču i da bude što više dobrih populističkih rešenja, verujem da će videti i gde novac curi ako curi i rešiti to - rekao je Zoronjić.

Ilić smatra da su u pitanju veliki sukobi civilizacijskih sistema, globalizma, suverenizma i patriotizma. On takođe smatra da su ideje ovih pojmova oštro konfrontirane tokom izbora i predizborne kampanje.

- Videli smo šta se desilo u SAD-u, on je postao rezervna baza globalizma nakon štu su demokrate i liberali poraženi. To se sada preliva i na EU kao jedan oštar unutrašnji sukob, ja tvrdim da je Briselska administracija zaista otišla van tradicionalnih civilizacijskih tekovina i mislim da je zaista preterala sa tim neo-kolonijalizmom i jednom vrstom liberalizma - rekao je Ilić.

