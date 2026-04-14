U Šanliurfi, na jugu Turske, jutros je došlo do oružanog incidenta u srednjoj stručnoj školi u okrugu Siverek, kada je naoružani muškarac navodno ušao u školsku zgradu i otvorio vatru iz sačmare, pri čemu je ranjeno najmanje 13 osoba, među kojima i učenici.

Prema informacijama lokalnih medija, napadač je nakon pucnjave ostao u školskoj zgradi, a postoje navodi da je deo učenika držao kao taoce.

Policija je odmah blokirala šire područje i uvela stroge mere bezbednosti, dok su na teren upućene i jedinice specijalne policije.

Na društvenim mrežama i lokalnim medijima pojavio se snimak na kojem se vidi kako učenici u panici beže iz zgrade u trenutku početka pucnjave.

"Utvrđeno јe da јe napadač bio bivši učenik škole, koјi јe pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program. Osoba, rođena 2007. godine, izvršila јe samoubistvo pucaјući u sebe dok јe policiјa pokušavala da ga neutrališe unutar škole. Pronađen јe mrtav. Škola јe evakuisana. Trenutno se nalazimo u Državnoј bolnici u Sivereku i u toku јe rad na sveobuhvatnoј istrazi svih aspekata ovog tragičnog događaјa", rekao je on.