Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je dodatna testiranja raketa iz novog ratnog broda, javili su danas državni mediji.

Kim je obećao da će pojačati operacionalne kapacitete ratne mornarice uvečavajući arsenal oružja koje može imati nuklearnu municiju.

Zvanični severnokorejski list Rodong Sinmun preneo je da je Kim u nedelju nadgledao lansiranje dve strateške krstareće rakete i tri protivbrodne rakete iz razarača teškog 5.000 tona, nazvanog Čoe Hion, a koji je prvi put predstavljen u aprilu 2025. godine.

Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa

Krstareće rakete letele su više od dva sata a protivbrodne rakete više od 30 minuta duž unapred zacrtane trase iznad zapadnih delova zemlje pre nego što su s preciznošću pogodile svoje mete, napisao je list.

Državna novinska agencija KCNA je objavila slike Kima i drugih visokih zvaničnika kako gledaju sa mola dok se projektil odvaja od ratnog broda.

Kim je takođe nadgledao dve runde raketnih testova sa broda Čoe Hion prošlog meseca i istovremeno je obećao da će ubrzati nuklearno naoružanje svoje ratne mornarice.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa

Posle testova u nedelju on je rekao da njegova vlada ostaje usmerena na "neogranično širenje" svojih nuklearnih snaga i dao je dodatna zaduženja da se poboljšaju kapaciteti zemlje za nuklearni napad i brzi odgovor.

On je takođe pregledao planove za oružane sisteme za svoj treći i četvrti razarač koji je trenutno u izgradnji, napisao je Rodong Sinmun.

Kim je ranije poozdravio razvoj razarača Čoe Hion kao veliki korak ka širenu operacionalnog dometa i kapaciteta za prevetivni udar. Državni mediji javljaju da je brod koncipiran da nosi više sistema uključujući protivvazdušne i protivbrodsko oružje kao i balističke i krstareće rakete sa nuklearnim kapacitetima.

Brod verovatno izgrađen uz rusku pomoć

Južnokorejski zvaničnici i stručnjaci kažu da je brod verovatno izgrađen sa ruskom pomoći i produbljenim vojnim vezama, ali neki stručnjaci se pitaju da li je plovilo zaista spremno za aktivnu službu.

Severna Koreja predstavila je drugi razarač iste klase u maju prošle godine ali on je oštećen tokom propusta u lansiranju u severnom delu Čongđina što je izazvalo ljutiti odgovor Kima.

Mediji su kasnije javili da je brod, nazvan Kang Kon, ponovo porinut u junu posle popravki, ali spoljni stručnjaci dovode u pitanje da li je u punoj meri operacionalan.

Državni mediji prenose da treći razarač u izgradnji u brodograilištu Nampo na zapadnoj obali zemlje treba da bude završen do osnivačke godišnjice vladajuće Radničke partije u oktobru.

Najnovija lansiranja iz Čoe Hiona su nastavak nedavnih testiranja oružja dok Severna Koreja nastoji da proširi svoje snage sposobne za upotrebu nukelarnog oružja ciljajući rivalsku Južnu Koreju usred pogoršanjaodnosa i produženog zamrzavanja delovanja diplomatije.

Severna Koreja sprovela je niz testova prošle nedelje koji su prema državnim medijima uključivali razne sisteme oružja uključujući balističke rakete naoružane glavama sa kasetnim bombama, a visoki zvaničnici izdavali su grube izjav ismejavajući južnokorejske nade za toplije odnose.