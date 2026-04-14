Napadač koji je ušao u srednju stručnu i tehničku školu Anadolije „Ahmet Kojundžu“ u okrugu Siverek u Šanliurfi sa sačmarom, otvorio vatru nasumično, a zatim sebi oduzeo život, identifikovan je kao devetnaestogodišnji Omer Ket.

Telo napadača je izvučeno iz škole i prevezeno u mrtvačnicu Instituta za sudsku medicinu u Šanliurfi radi obdukcije.

Utvrđeno je da je napadač bio bivši učenik škole, koju je pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program, prenosi "Hurijet".

Kako je preneo "Dejli mejl", bivši učenik se najpre zabarikadirao u školi, a nakon neuspešnih pregovora je izvršio samoubistvo.

Guverner je potvrdio da napadač nije imao prethodni krivični dosije i da je policija školu ranije klasifikovala kao bezbednu.

Omer Ket (19) napadač koji je počinio pucnjavu u školi u Turskoj Foto: Društvene Mreže

Turski CNN piše da su neki od povređenih učenika iskakali kroz prozor kako bi pobegli od oružanog napada.

Prema rečima svedoka, napadač je ušao u dvorište srednje škole sa sačmarom i otvorio vatru.

- Prvo je zapucao u dvorištu, a zatim je pucao direktno na školu - kazao je on za "Turki tudej".

Drugi očevidac je rekao da je video mladog momka sa dugom cevi pre neko što je krenuo haos.

- Izvukao je oružje i počeo da puca. Pucao je na sve koji su mu se našli na putu - dodao je on.

Đaci i nastavnici su hitno evakuisani, a ispred škole je veliki broj pripadnika specijalnih jedinica. Ranjeni učenici su prevezeni u bolnice.

U incidentu je povređeno 16 ljudi: četvoro nastavnika, 10 učenika, jedan policajac i jedan radnik u menzi.

Srećom, nije bilo smrtnih slučajeva. Neki od povređenih, čije je zdravstveno stanje procenjeno kao umereno, prebačeni su u bolnice u centru grada. Trenutno se lečenje ostalih 12 povređenih nastavlja u Državnoj bolnici Siverek, piše Milliyet.

Motiv pucnjave zasad nije poznat. "Dejli mejl" piše da su pucnjave u školama u Turskoj veoma retke.

Bezbednosne snage su evakuisale većinu učenika iz škole.

Pokrenuta je istraga.