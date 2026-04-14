Omer Ket (19) koji je ušao u srednju stručnu i tehničku školu Anadolije „Ahmet Kojundžu“ u okrugu Siverek u Šanliurfi sa sačmarom i otvorio vatru nasumično, a zatim sebi oduzeo život, objavljivao je preteće poruke na društvenim mrežama danima pre incidenta.

Napadač je pre pucnjave objavio: „Spremite se. Za nekoliko dana će biti napad u ovoj školi. “

Preteća porukam Omera Keta koji je u srednjoj školi u Turskoj otvorio vatru na učenike i nastavnike, a potom izvršio samoubistvo

Telo napadača je izvučeno iz škole i prevezeno u mrtvačnicu Instituta za sudsku medicinu u Šanliurfi radi obdukcije.

Odbio da se preda policiji, pa izvršio samoubistvo

Nakon prijava očevidaca, policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mesta. Saznalo se da je 16 ljudi, uključujući učenike, povređeno, dok se napadač sakrio unutar škole.

Kada je osumnjičeni odbio da se preda uprkos upozorenjima policije, jedinice za specijalne operacije su takođe poslate na to područje. Nakon toga je počinio samoubistvo.

Omer Ket (19), napadać u srednjoj školi u Turskoj

Policija je preduzela opsežne mere bezbednosti na licu mesta.

U međuvremenu, saznalo se da su neki od povređenih učenika iskočili kroz prozore kako bi izbegli oružani napad, a snage bezbednosti su izjavile da je većina učenika u školi evakuisana.

Povređena četiri nastavnika, 10 učenika, jedan policajac i radnik u menzi

U incidentu je povređeno 16 ljudi: četvoro nastavnika, 10 učenika, jedan policajac i jedan radnik u menzi.

Srećom, nije bilo smrtnih slučajeva. Neki od povređenih, čije je zdravstveno stanje procenjeno kao umereno, prebačeni su u bolnice u centru grada. Trenutno se lečenje ostalih 12 povređenih nastavlja u Državnoj bolnici Siverek, piše Milliyet.

Motiv pucnjave zasad nije poznat.

"Dejli mejl" piše da su pucnjave u školama u Turskoj veoma retke.

Pucnjava se dogodila u ulici gde živi gradonačelnik Sivereka

Gradonačelnik Sivereka Ali Murat Bučak izjavio je da se incident dogodio u ulici u kojoj živi dok je izlazio iz kuće, dodajući: „Dvoje naših nastavnika je u kritičnom stanju. Ukupno su 3 povređene osobe čiji su životi u opasnosti.“

Gradonačelnik Ali Murat Bučak napomenio je da škola u kojoj se incident dogodio nikada ranije nije imala bezbednosnih problema.

U svom intervjuu za TGRT Haber izjavio je sledeće:

„Mesto gde se incident dogodio je uspešna škola. Nikada ranije nije imala bezbednosnih problema. To je škola koja se nalazi preko puta Okružne žandarmerije. Prvi koji su reagovali bili su civilna žandarmerija i policijske ekipe ubrzo nakon toga. Dva naša nastavnika su u kritičnom stanju. Imamo ukupno 3 povređene osobe sa povredama opasnim po život. Ima i dece koja su iskočila sa prozora na gornjem spratu. Ostale povređene osobe nisu u životnoj opasnosti. Mladić koji je sebi oduzeo život u incidentu bio je bivši učenik škole. Bio je to učenik čija je veza sa školom prekinuta.“

Napadač nije imao dosije

Guverner Šanliurfe Hasan Šildak je, navodeći da se napad temeljno istražuje, napomenuo da počinilac nema prethodnog krivičnog dosijea, te da se incident istražuje sveobuhvatno.

"Naše glavno tužilaštvo će se baviti sudskim aspektima, a takođe ćemo aktivirati i mehanizam administrativne istrage kako bismo što pre rasvetlili incident. Još uvek nije moguće dati definitivnu izjavu o uzroku incidenta. Naša škola nije utvrđena kao škola sa visokim nivoom rizika prema proceni rizika."

"Svake godine, na početku školske godine, na sastancima koji se održavaju u našoj pokrajini i okruzima pod predsedništvom guvernera okruga, u okviru uputstava Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva nacionalnog obrazovanja, naša škola se ne smatra školom sa visokim nivoom rizika i stoga je to škola bez stalnog prisustva policije. To nije škola u kojoj se do sada dogodio očigledan incident . Škola je uspešna srednja škola sa 743 učenika. Smatramo da je to izolovan incident. Incident detaljno istražujemo i obavestićemo javnost što je pre moguće", poručio je guverner Šilak.

"Bacio sam se kroz prozor"

Učenik povređen u oružanom napadu ispričao je zastrašujuće trenutke. Učenik je izjavio da su u tom trenutku u učionici bile četiri osobe i da je napadač iznenada ušao i otvorio vatru.

„Bilo nas je ukupno četvoro. On je iznenada ušao i povukao obarač. Ispalio je 4-5 hitaca. Dve osobe su povređene“, rekao je student, dodajući da su u panici morali da iskoče kroz prozor da bi se zaštitili.