Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se danas u Berlinu sa nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom, sa kojim je razgovarao o situaciji povodom rata sa Rusijom.

Merc je na društvenoj mreži X objavio fotografiju sa Zelenskim, uz koju je napisao "Jaki partneri za jaku Evropu. Srdačna dobrodošlica u Berlin, predsedniče".

Nemački ministar odbrane Boris Pistorijus takođe je razgovarao sa bivšim ukrajinskim šefom za digitalnu transformaciju Mihailom Fedorovim, koji je preuzeo novu funkciju u januaru i kome se pripisuju zasluge za unapređenje tehnologije vojnih dronova.

Zapadni analitičari i zvaničnici kažu da je Ukrajina poslednjih meseci zabeležila uspehe na bojnom polju protiv ruske vojske.

U međuvremenu, dronovi i rakete dugog dometa koje Kijev projektuje i proizvodi više puta udaraju naftna postrojenja i proizvodne pogone u Rusiji.

Nemački kancelar Fridrih Merc u Berlinu se sastao s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim

Napori o okončanju rata koje predvode SAD nedavno su zamrli zbog višestrukih sukoba na Bliskom istoku, a prvenstveno rata u Iranu.

Predsednik Finske Aleksandar Stub ocenio je juče da je Ukrajina "u mnogo boljem položaju nego što je bila u bilo kojoj fazi ovog užasnog rata".

On je rekao da je Ukrajina tokom marta ispalila više dronova i raketa na Rusiju nego što je Rusija lansirala na Ukrajinu.

Zelenski je na X napisao da je o bezbednosnoj situaciji razgovarao i sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

"Razgovarao sam sa Markom Ruteom o protivvazdušnoj odbrani, programu PURL, koji nam omogućava da nabavimo rakete za Patriote, kao i o ključnim bezbednosnim izazovima sa kojima se trenutno suočava svako u svetu. Važno je da svi koordiniramo i jačamo jedni druge. Snaga protivvazdušne odbrane je naš ključni prioritet, a životi ljudi moraju biti zaštićeni", naveo je on.