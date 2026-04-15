Slušaj vest

Kanadski premijer Mark Karni osigurao je većinu za svoju vladu pobedom na specijalnim izborima sinoć, što će omogućiti njegovim Liberalima da usvajaju zakone bez podrške opozicionih partija.

Glasalo se za tri upražnjena mesta u 343 okruga predstavljena u Parlamentu.

U Torontu kandidatkinja Liberala Danijel Martin pobedila je u izboru za okrug Univerzteta Rouzdejl a predstavnica Liberala Doli Begum u okrugu Jugozapadni Skarboro. Rezultati za okrug Kvebek se očekuje kasnije.

Liberalna partija bi mogla da ostane na vlasti do 2029. godine posle ovih rezultata.

Karni je pobedio na kanadskim izborima prošle godine, podstaknutih besom zbog pretnji o pripajanju američkog predsednika Donalda Trampa, i obećao je da će smanjiti zavisnost Kanade od SAD.

Od tada je pet prelazaka poslanika dovelo Karnijeve Liberala na domak većine.

Karni, bivši šef Banke Engleske kao i kanadske centralne banke pomerio je Liberale ka desnom centru od kada je zamenio Džastina Trudoa kao premijer 2025. godine.

Karni je čestitao pobednicama preko društvenih mreža ali nije komentarisao to što je osvojena većina.

Kanadski premijer Mark Karni Foto: AP, EPA Will Oliver, EPA Neil Hall

"Od večeras Mark Karni i ceo naš neverovatni tim Liberala dobili su još moćniji mandat da nastave da grade bolju Kanadu", rekla je Martin.

Danijel Belan, profesor političkih nauka na Univerzitetetu Mekgil u Montrealu rekao je da Liberali takođe imaju šanse da dobiju i mesto u Kvebeku.

Belan je rekao da je pogoršanje kanadsko-američkih odnosa pod drugom administracijom predsednika Donalda Trampa uverilo mnoge Kanađanje, uključujući i one koji se ne identifikuju kao Liberali da podrže aktuelnog premijera.

Većina Liberala i nedavni prebezi iz stranke su dodatni udarac za konzervativnog lidera Pjera Pualievra koj je izgubio na prethodnim nacionalnim izborima prošle godine i čak je izgubio sopstveno mesto. On se u međuvremenu ponovo vratio u Parlament.