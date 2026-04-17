Slušaj vest

Rutinski radni dan na groblju u Dalasu pretvorio se u najgoru noćnu moru za porodicu Rohas kada se na dvadesetčetvorogodišnjeg Anhela obrušio teški betonski poklopac.

Zarobljen ispod tereta, uspeo je da pošalje poslednju, očajničku poruku svojoj partnerki Natali (24), koja je svedočila njegovim poslednjim trenucima pre nego što ga je izgubila zauvek.

Dok je podizala slušalicu, Natali Galaviz je srce ubrzano udaralo. Bila je to govorna poruka njenog partnera Anhela Rohasa, koga je smatrala svojim mužem. Na snimku joj je nešto šaputao. "Molim te, pomozi mi, dušo, uplašen sam. Želim da idem kući", prepričava Natali uz dubok uzdah.

Anhel, čiji je posao obuhvatao iskopavanje raka i postavljanje betonskih poklopaca na grobnice, u poruci je objasnio da se na njega obrušio betonski poklopac.Teret ga je polako gnječio.

Šokirana Natali, koja takođe ima 24 godine i radi kao recepcionarka, odmah je odjurila na groblje u Dalasu, gde je Anhel bio zaposlen.

"Krv mi se ledila. Kada sam stigla na groblje, stvorila se gomila. Vikala sam ljudima: 'Je li to moj muž?'", izjavila je za San Natali, koja sa Anhelom ima četvorogodišnjeg sina Noela.

Kada se okupljena masa razmakla kako bi je propustila, ugledala ga je – još uvek je bio tamo.

"Bio je ispod betonskog poklopca, rekla sam mu: 'Dušo, ovde sam, bićeš dobro' i kleknula sam da ga držim za ruku. Jedva je bio svestan i nije mogao da govori, ali su mu se oči zasvetlele kada me je video. Rekla sam mu: 'Volim te, Noel te voli i moraš da dođeš kući'", priseća se Natali.

Natali Rohas sa Anhelom Rohasom i sinom Noleom Foto: Privatna arhiva

Sledećeg jutra surova realnost "udarila kao tona cigli"

Priseća se kako joj je „stiskao ruku“ pre nego što su stigle ekipe hitne pomoći i vatrogasci.

"Koristili su mašine da pokušaju da podignu svod sa njega, ali su mu se iznenada oči zatvorile. Vrisnula sam: 'Ne - molim vas, izvucite ga napolje.' Pokušala sam da se držim da se nadam da će biti dobro", rekla je Natali.

Na kraju su uspeli da podignu poklopac, a Anhel je hitno prebačen u Prezbiterijansku bolnicu u Dalasu. Ono što je usledilo prepričava u dahu: "Pratila sam ga kolima, usput zovem Anhelovog oca, Alberta. Kada smo stigli, lekar nas je odveo u privatnu sobu. Rekao nam je da je preminuo. Bila sam šokirana i utrnula. Rečeno nam je da nam nije dozvoljeno da ga vidimo. U bunilu sam pozvala roditelje i oni su me odveli u svoju kuću. Porodica i prijatelji su se već okupili tamo. Osećala sam se kao noćna mora, nisam mogla da verujem da je stvarno".

Natali kaže da ju je sledećeg jutra surova realnost „udarilo kao tona cigli“.

"Nisam znala kako ću dalje bez njega, ali morala sam biti tu za Noela. Reći mu da je njegov tata na nebu bila je najteža stvar koju sam ikada morala da uradim", ističe ona.

Poslednja želja mu ispunjena, ali prerano

Natali i Anhel su se upoznali još u školi, a ponovo su stupili u kontakt preko Instagrama kada je ona imala 18 godina. Zatrudnela je sa 19, a on joj je obećao da će je zaprositi, svakog meseca odvajajući novac kako bi kupio prsten.

U to vreme počeo je da radi u pogrebnom preduzeću u Dalasu. Često je sa puno emocija govorio o tome koliko je teško, ali i važno, pomoći ožalošćenim porodicama da ispune poslednje želje svojih voljenih.

Tokom jednog od tih razgovora, poverio joj je i svoju poslednju želju – ukoliko mu se nešto desi, želeo je indigo plavi kovčeg koji bi bio prevezen u pikapu.

Takođe je želeo da svi prisutni na sahrani nose belo i da se puste golubovi. Porodica mu je tu želju i ispunila na sahrani održanoj u Dalasu, u oktobru 2025. godine. "Bilo je gorko i slatko jer je to bilo upravo ono što je Anhelo zamislio, ali je otišao mnogo, mnogo prerano", rekla je Natali.

Izveštaj sa obdukcije: 45 minuta bio zarobljen

Kada je konačno smogla snage, Natali je pročitala izveštaj sa obdukcije i prateću dokumentaciju o tome šta se tačno dogodilo kobnog dana.

"Saznala sam da je bio zarobljen ispod 45 minuta. Bio je sam neko vreme pre nego što ga je kolega pronašao", navodi Natali.

Ona, međutim, i dalje čeka odgovore o tome zašto se betonski svod obrušio na njega. Uverena je da nije ni trebalo da rukuje tim teretom, s obzirom na to da je bio pretežak. Do sada nije podignuta nijedna krivična prijava, iako istraga američke Uprave za bezbednost i zdravlje na radu (OSHA) i dalje traje.

Anhelova porodica i Natali nedavno su obeležili njegov 25. rođendan, koji nažalost nije dočekao.

"Kupila sam tortu i satima smo se prisećali. Sada posećujem njegov grob dva puta nedeljno i ne prođe dan da ne pomislim na njega. Prošlo je samo šest meseci, a još uvek ne mogu da se nateram da se vratim u naš stan. Sve tamo je zamrznuto u vremenu. Nikada nismo uspeli da ostvarimo naš san o zajedničkom domu, a on nije uspeo da završi sa plaćanjem vereničkih prstena. Nadam se da ću to sama učiniti, kako bih mogla da ga nosim i osećam da je uvek sa mnom. Ejndžel će uvek biti moj muž, moj najbolji prijatelj, moje sve", zaključila je ona.