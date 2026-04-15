Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen objavila je danas da je razgovarala sa pobednikom parlamentarnih izbora u Mađarskoj Peterom Mađarom o sledećim koracima u politici te zemlje i njenom odnosu sa Evropskom unijom (EU).

"Upravo sam ponovo razgovarala sa novoizabranim premijerom. Mađarska se vratila u samo srce Evrope, gde je oduvek i pripadala", napisala je Fon Der Lajen na Iksu (X).

Ursula fon der Lajen Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

U objavi se navodi da je pobeda na izborima, pre svega, trenutak za mađarski narod.

"Za njihov glas, njihovo dostojanstvo i njihovu budućnost u bezbednoj, prosperitetnoj Mađarskoj unutar jake Evrope", navodi se.

Fon Der Lajen je sa Mađarom razgovarala o "neposrednim prioritetima".

"Potreban je brz rad na obnovi, preuređenju i reformi. Vratiti vladavinu prava. Uskladiti se sa našim zajedničkim evropskim vrednostima. I reformisati, kako bi se otključale mogućnosti koje nude evropske investicije", zaključuje se u objavi.

(Kurir.rs/Beta)

