URSULA RAZGOVARALA SA MAĐAROM: Mađarska se vratila u srce Evrope
Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen objavila je danas da je razgovarala sa pobednikom parlamentarnih izbora u Mađarskoj Peterom Mađarom o sledećim koracima u politici te zemlje i njenom odnosu sa Evropskom unijom (EU).
"Upravo sam ponovo razgovarala sa novoizabranim premijerom. Mađarska se vratila u samo srce Evrope, gde je oduvek i pripadala", napisala je Fon Der Lajen na Iksu (X).
U objavi se navodi da je pobeda na izborima, pre svega, trenutak za mađarski narod.
"Za njihov glas, njihovo dostojanstvo i njihovu budućnost u bezbednoj, prosperitetnoj Mađarskoj unutar jake Evrope", navodi se.
Fon Der Lajen je sa Mađarom razgovarala o "neposrednim prioritetima".
"Potreban je brz rad na obnovi, preuređenju i reformi. Vratiti vladavinu prava. Uskladiti se sa našim zajedničkim evropskim vrednostima. I reformisati, kako bi se otključale mogućnosti koje nude evropske investicije", zaključuje se u objavi.
