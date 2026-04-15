Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija pozdravlja "spremnost Mađarske za pragmatični dijalog".

"Za sada, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da su, koliko razumemo, spremni da se uključe u pragmatičan dijalog. Delimo ovu želju", rekao je Peskov, prenosi ruska novinska agencija Tas.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

Peskov je rekao i da treba sačekati forimiranje mađarske vlade i njene prve prave poteze i dodao da će se Rusija fokusirati na konkretne poteze Budimpešte.

