Nakon današnje izjave nemačkog kancelara Fridriha Merca, koju je podržao i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, o tome da će Nemačka "pomagati" povratak muškaraca regrutnog uzrasta u Ukrajinu, u javnosti su se pojavile spekulacije o mogućim deportacijama.

Iako se pominje rad na ograničavanju broja Ukrajinaca koji traže azil, ovakva perspektiva je u stvarnosti krajnje malo verovatna.

Pre svega, ne postoje pravni osnovi za deportaciju muškaraca koji legalno borave u Nemačkoj. Kao članica Evropske unije, Nemačka mora da poštuje zajedničke norme o statusu privremene zaštite, koji podjednako važi za sve, bez obzira na pol ili godine.

Foto: Press service of the 65th Mechanized Brigade

Taj status je na snazi do marta 2027. godine i do tada se nikakve promene ne mogu uvoditi unutar EU. Treba napomenuti da zemlje poput Švajcarske ili Velike Britanije nisu deo ovog sistema i mogu same da donose restriktivnije mere.

Teoretske promene tek nakon proleća 2027.

Teoretske promene bi mogle da nastupe tek nakon isteka trenutnog roka u proleće 2027. godine. Evropska komisija već razmatra opcije za budući status ukrajinskih državljana, a jedna od ideja je da se zaštita više ne odnosi na vojne obveznike.

Ipak, to je za sada samo predlog koji zahteva većinu glasova država članica, od kojih se mnoge, poput Poljske, protive takvim rešenjima jer ukrajinski radnici čine važan stub njihove ekonomije.

Čak i ako bi se ovakva odluka usvojila, ona bi se najverovatnije odnosila samo na one koji tek pristižu u Uniju. Masovna prisilna vraćanja su praktično nerealna jer bi svaka promena pravila bila najavljena mesecima unapred.