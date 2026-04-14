RUSI POGODILI BRANU U UKRAJINI! Snimljen udar šest vođenih bombi na najveći akumulacioni rezervoar u Harkovu (VIDEO)
Ruske snage danas pogodile branu rezervoara Pečenihi u Harkovskoj oblasti Ukrajine sa šest vođenih avionskih bombi, saopštile su regionalne vlasti.
Guverner Harkovskog regiona Oleg Sinjegubov rekao je da je napad bio usmeren na branu u Čugujevskom okrugu, opisujući je kao najveći akumulacioni rezervoar u regionu i „od ključne važnosti“ kako za grad Harkov, tako i za okolna područja.
Udar je usledio kao deo šireg napada na region, pri čemu su ruske snage istovremeno rasporedile dronove Molnija i Šahid protiv grada Harkova. Ukrajinske jedinice protivvazdušne odbrane odgovorile su na vazdušni napad.
Vlasti nisu odmah otkrile detalje o šteti na brani ili okolnoj infrastrukturi, navodeći bezbednosne probleme.
- O razaranju i posledicama ćemo izvestiti kasnije kako ne bismo obavestili neprijatelja - rekao je Sinjehubov, dodajući da službe hitne medicinske pomoći, policija i jedinice Državne službe za vanredne situacije već rade na licu mesta kako bi procenili i reagovali na situaciju.
Uništenje brane Kahovka 2023.
Udar je podsetio na uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine u junu 2023. godine, koje je izazvalo katastrofalne poplave duž reke Dnjepar, potopilo desetine naselja, raselilo hiljade civila, poremetilo snabdevanje vodom i izazvalo ozbiljnu štetu po životnu sredinu.
Urušavanje akumulacije je takođe uticalo na sisteme za navodnjavanje i pristup vodi za piće u velikim delovima regiona, a dugoročne posledice se i dalje osećaju.
Takođe u Harkovu, dron je pogodio stambenu visoku zgradu, oštetivši jedan stan i povredivši jednu ženu, rekao je guverner.
Brana Pečenihi je i ranije bila meta napada. Godine 2022, služila je kao ključna ruta za evakuaciju – opisana kao „put života“ – za civile koji su bežali sa okupiranih teritorija u Harkovskoj oblasti i šire. Kasnije je oštećena u ruskom raketnom napadu, a ukrajinski Generalštab je u septembru 2022. godine izvestio da su ruske snage pokušale da unište branu, mada bezuspešno.
