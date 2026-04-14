Ruske snage danas pogodile branu rezervoara Pečenihi u Harkovskoj oblasti Ukrajine sa šest vođenih avionskih bombi, saopštile su regionalne vlasti.

Guverner Harkovskog regiona Oleg Sinjegubov rekao je da je napad bio usmeren na branu u Čugujevskom okrugu, opisujući je kao najveći akumulacioni rezervoar u regionu i „od ključne važnosti“ kako za grad Harkov, tako i za okolna područja.

Udar je usledio kao deo šireg napada na region, pri čemu su ruske snage istovremeno rasporedile dronove Molnija i Šahid protiv grada Harkova. Ukrajinske jedinice protivvazdušne odbrane odgovorile su na vazdušni napad.

Vlasti nisu odmah otkrile detalje o šteti na brani ili okolnoj infrastrukturi, navodeći bezbednosne probleme.

- O razaranju i posledicama ćemo izvestiti kasnije kako ne bismo obavestili neprijatelja - rekao je Sinjehubov, dodajući da službe hitne medicinske pomoći, policija i jedinice Državne službe za vanredne situacije već rade na licu mesta kako bi procenili i reagovali na situaciju.

Uništenje brane Kahovka 2023.

Udar je podsetio na uništenje brane Kahovka na jugu Ukrajine u junu 2023. godine, koje je izazvalo katastrofalne poplave duž reke Dnjepar, potopilo desetine naselja, raselilo hiljade civila, poremetilo snabdevanje vodom i izazvalo ozbiljnu štetu po životnu sredinu.

Urušavanje akumulacije je takođe uticalo na sisteme za navodnjavanje i pristup vodi za piće u velikim delovima regiona, a dugoročne posledice se i dalje osećaju.

Takođe u Harkovu, dron je pogodio stambenu visoku zgradu, oštetivši jedan stan i povredivši jednu ženu, rekao je guverner.