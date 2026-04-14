Američki predsednik Donald Tramp je u telefonskom razgovoru za Korijere dela sera oštro napao svoju donedavnu blisku saveznicu i prijateljicu, italijansku premijerku Đorđu Meloni, optuživši je da odbija da pomogne Sjedinjenim Državama.

Tramp je u intervjuu izrazio šokiranost njenim stavom, tvrdeći da Meloni "ne želi da pomogne da se rešimo nuklearnog oružja", a kritikovao ju je i zbog imigracione politike.

Oštre kritike na račun Meloni

"Sviđa li se Italijanima to što nam vaša premijerka ne pruža nikakvu pomoć oko nafte?" upitao je Donald Tramp u razgovoru. "Sviđa li se to ljudima? Ne mogu da zamislim. Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, prevario sam se."

Na pitanje da li je sa njom razgovarao o tome, Tramp je odgovorio:

"Ona jednostavno kaže da Italija ne želi da bude uključena. Iako Italija odande dobija svoju naftu, iako je Amerika vrlo važna za Italiju. Ona ne misli da bi Italija trebalo da bude uključena. Misli da bi Amerika trebalo da obavi posao umesto nje."

"Ona je ta koja je neprihvatljiva"

Kada mu je novinarka prenela da je Meloni njegove kritike na račun pape nazvala neprihvatljivim, Tramp je uzvratio: "Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer je nije briga hoće li Iran imati nuklearno oružje, koje bi raznelo Italiju za dva minuta da dobije priliku."