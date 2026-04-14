Dok se kao mogući termini izbora pominju i početak jula i jesen, jasno je da se proces vodi institucionalno i uz poštovanje procedura, što potvrđuje opredeljenost države ka stabilnosti i demokratskom kontinuitetu.

Istovremeno, vlast nastavlja dijalog sa relevantnim političkim akterima, otvarajući prostor za uključivanje različitih stavova, ali i insistirajući na odgovornosti i državnim interesima u trenutku kada su regionalne i globalne okolnosti sve složenije. Sa druge strane, deo opozicije odlazi u Berlin, gde traži podršku i smernice za svoje dalje političko delovanje.

Da li će izbori biti raspisani već do 10. jula ili će se čekati jesen i kakve posledice nosi svaki od tih scenarija, za Kurir televiziju, govorili su Sava Stambolić, politički analitičar, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i Milan Petričković, profesor na FPN Univerziteta u Beogradu.

- Pa, očigledno je da živimo u periodu globalne nestabilnosti na planetarnom nivou i nije preterano reći da se iz sata u sat, pa čak i iz minuta u minut, menjaju glavni tokovi i pravci koji utiču na kretanje cena energenata. Bilo je i skokova i padova - dovoljno je, na primer, da neka izjava Donalda Trampa na njegovoj mreži privremeno spusti cenu goriva, a zatim da se tržište ponovo pokrene i da cene krenu uzlazno. U tom smislu, reč je o svojevrsnoj "igri bez prestanka" - rekao je Petričković.

Milan Petričković, profesor na FPN Univerzitetu u Beogradu

Energetska stabilnost u senci globalnih sukoba

Petričković ističe da je u složenim globalnim okolnostima Srbija uspela da očuva stabilnost u ključnom sektoru.

- Činjenica je da se u ovom periodu nestabilnosti, čiji uzroci imaju mnogo širi i dublji geopolitički i geostrategijski kontekst, vode i borbe velikih sila za pozicioniranje i zaštitu interesa. Upravo zato je veliko umeće i praktičan rezultat koji je država Srbija, na čelu sa predsednikom Vučićem, ostvarila u obezbeđivanju energetske stabilnosti u ovako izazovnim vremenima - objasnio je.

Stavovi Petra Mađara još su neizvesni, a tek će praksa pokazati koliko su njegove najave ostvarive, rekao je Stambolić.

- Mnoge stvari su tu sada otvorene. Mi još uvek ne znamo kako će se Petar Mađar ponašati kada postane premijer. Jedno je ono što se govori u kampanji, a drugo ono što je realno moguće sprovesti. Mnogo toga je on već sada izneo, pa je čak i pohvalio neke od politika Viktora Orbana, posebno u vezi sa migracijama. Podsetiću građane koji možda nisu dovoljno upućeni - Petar Mađar je, kako je rekao predsednik Vučić, bio političar nižeg ranga, pre svega poznat kao suprug tadašnje ministarke pravde u vladi Viktora Orbana - naveo je Stambolić.

Sava Stambolić, politički analitičar

- Nakon razvoda i niza ličnih i političkih okolnosti, postao je svojevrsni disident unutar Orbanovog sistema, a prepoznat je i podržan od strane, kako se navodi, struktura iz Brisela i aktera iz Berlina. Upravo ti faktori su ga, kako se tvrdi, profilisali kao politički brend u Mađarskoj i pružili mu logističku podršku. Međutim, suština je da je njegov politički uspon, prema tim ocenama, doveo do toga da se deo birača Fidesa okrene protiv sopstvene stranke, što ukazuje na određene podele u mađarskom društvu - istakao je.

Borba za opstanak na političkoj sceni

Kako Đurić tvrdi, opozicija pokušava da zadrži uticaj, ali takva strategija bi mogla imati suprotan efekat.

- Trenutna parlamentarna opozicija je, ako ćemo blago da kažemo, na izdisaju. Pokušava na neki način da ostane relevantna. U međuvremenu se pojavio novi opozicioni politički akter koji će, po svemu sudeći, preuzeti značajan deo njihovog biračkog tela. Sada imate situaciju u kojoj pojedini pokušavaju da se predstave kao proevropski ili na neki drugi način politički profilisani. Međutim, mislim da to može izazvati suprotan efekat i da će javnost na to gledati drugačije nego što oni očekuju - kaže Đurić.

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku

- Postavlja se pitanje - šta se zapravo želi postići odlascima na sastanke, bilo u Berlin ili na neka druga mesta? Ako želite da pokažete podršku Evropskoj uniji, to možete učiniti i na druge načine. Nije nužno odlaziti tamo, pogotovo ako nije jasno šta je konkretan rezultat tih susreta. Utisak je da se parlamentarna opozicija u poslednjih godinu i po dana prilično loše snalazi. Ranije su bili zadovoljni rezultatima koje su ostvarivali, bez preuzimanja odgovornosti, uz određene političke performanse, pa čak i situacije na ivici incidenata, posebno u Narodnoj skupštini - zaključio je.

"CENE ENERGENATA SE MENJAJU IZ MINUTA U MINUT - TO JE IGRA BEZ PRESTANKA" Gosti Kurir televizije o promenama u Mađarskoj: "Jedno je kampanja, drugo realnost.." Izvor: Kurir televizija

