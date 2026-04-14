Slušaj vest

Međunarodna agencija za energiju (IEA) saopštila je danas da je Rusija udvostručila svoje prihode od izvoza nafte u martu, zahvaljujući sukobu na Bliskom istoku.

IEA je u svom mesečnom izveštaju precizirala da je izvoz ruske sirove nafte povećan za 270.000 barela dnevno u martu, u poređenju sa februarom, tako što je dostigao 4,6 miliona barela dnevno, prvenstveno zbog povećanja pomorskih isporuka, jer je naftovod Družba i dalje van upotrebe.

Agencija je navela da su se prihodi od izvoza ruske nafte i naftnih derivata gotovo udvostručili i dostigli 19 milijardi dolara u martu, u poređenju sa 9,75 milijardi dolara u februaru, zbog viših globalnih cena nafte.

Dodaje se da je proizvodnja ruske sirove nafte prošlog meseca porasla na 8,96 miliona barela dnevno, u poređenju sa 8,67 miliona u februaru.

Međutim, IAE navodi da bi Rusija mogla da ima poteškoća da poveća proizvodnju iznad nivoa viđenih na početku prvog kvartala, zbog oštećenja lučke i energetske infrastrukture.

Ruske luke na Baltičkom i Crnom moru, kao i rafinerije, više puta su oštećene u ukrajinskim napadima dronova.

Na globalnom nivou, rat na Bliskom istoku doveo je do "najtežeg šoka u ponudi nafte u istoriji", sa gubitkom od 10 miliona barela dnevno u martu, navodi se u izveštaju organizacije čije je sedište u Parizu.

"Očekuje se da će globalna potražnja za naftom pasti u proseku za 80.000 barela dnevno tokom 2026. godine", dodaje se u mesečnom izveštaju, dok je u prethodnom izveštaju projektovala rast od 730.000 barela dnevno.