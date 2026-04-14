Američke vlasti su danas saopštile da produžavaju za još šest meseci, do kraja oktobra, ublažavanje sankcija ruskom naftnom gigantu kompaniji Lukoil, usred rasta cena energenata zbog rata na Bliskom istoku.

Prema dokumentu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) objavljenom na veb stranici Ministarstva finansija, ruska kompanija će moći da snabdeva svoje benzinske pumpe van Rusije do 29. oktobra 2026. godine.

Kada je ovo izuzeće saopšteno 4. decembra, rok je bio određen za 29. april. Cilj je bio da se izbegne kažnjavanje kupaca i dobavljača, pod uslovom da se prihod ne prebacuje u Rusiju.

Današnje ažuriranje uključuje ista ograničenja, ali dolazi usred naglog rasta cena goriva od početka izraelsko-američke ofanzive protiv Irana 28. februara.

Upravo da bi izvršio pritisak na Rusiju, koja je u ratu sa Ukrajinom, Vašington je krajem oktobra dodao dva najveća ruska proizvođača nafte, Lukoil i Rosnjeft, na svoju listu sankcija – listu koju prate mnoge zemlje i od koje strahuje poslovni svet.

Kompanije koje rade sa ruskim entitetima rizikuju sekundarne sankcije, koje bi im zabranile pristup američkim bankama, trgovcima, prevoznicima i osiguravačima, okosnici tržišta robe, usluga i finansija.

Lukoil ima više od 200 benzinskih stanica u SAD

Lukoil i američka investiciona firma Karlajl saopštile su 29. januara uslovni sporazum prema kojem Karlajl treba da stekne imovinu ruskog giganta u inostranstvu.

Sporazum je ostao podložan "ispunjavanju nekoliko prethodnih uslova", naveo je tada Lukoil, dodajući da takođe vodi pregovore sa drugim potencijalnim kupcima.

Krajem januara, strana imovina Lukoila obuhvatala je mrežu od više od 200 benzinskih stanica u Sjedinjenim Američkim Državama, dve rafinerije u Rumuniji i Bugarskoj i naftno polje Zapadna Kurna-2 na jugu Irak, koje je jedno od najvećih na svetu.