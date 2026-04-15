EVO GDE JE ORBAN OSVOJIO VELIKU VEĆINU GLASOVA! Dijaspora listom glasala za njega
Prema najnovijim podacima o glasanju putem pošte na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, održanim 12. aprila (na kojima je lista koju predvodi Peter Mađar ostvarila ubedljivu pobedu i obezbedila dvotrećinsku većinu u skupštini), birači iz dijaspore su velikom većinom podržali koaliciju Fides–KDNP, koja je osvojila 87,70 odsto važećih glasova.
Na osnovu do sada obrađenih rezultata, lista Fides–KDNP dobila je 264.291 glas, dok je opozicioni pokret TISA osvojio 10,31 odsto, odnosno 31.058 glasova. Slede Mi Hazank sa 1,49 odsto (4.480 glasova), MKKP sa 0,32 odsto (963), kao i Demokratska koalicija sa 0,19 odsto (570 glasova).
Podaci na portalu "vtr.valasztas.hu" pokazuju da je pristiglo ukupno 346.353 glasačkih pošiljki, dok je u birački spisak za glasanje putem pošte upisano 494.244 birača. Do sada je obrađeno 322.328 pošiljki, što predstavlja 93,06 odsto ukupnog broja.
Rezultati glasanja u dijaspori ukazuju na snažnu podršku odlazećoj vladajućoj koaliciji predvođenoj Viktorom Orbanom.
Prema ranijim ocenama novinara i analitičara, ovakav odnos snaga bio je očekivan, između ostalog i zbog straha da bi pobeda opozicije mogla dovesti do smanjenja prava i podrške za Mađare van granica, uključujući pitanja državljanstva i finansiranja obrazovanja i privrede iz matične države.
(Kurir.rs/Beta)