Francuskinja (86), koja se preselila u Sjedinjene Države kako bi se udala za svoju ljubav iz 1950-ih, završila je u pretrpanom pritvorskom centru u Lujzijani.

Uhapsili su je agenti imigracione službe, koji su joj stavili lisice na ruke i noge. Porodica Mari-Terez iz Bretanje strahuje za njeno zdravlje dok francuski konzularni zvaničnici pokušavaju da izdejstvuju njeno puštanje na slobodu, piše "Gardijan".

Jedan od njenih sinova izjavio je za list "Ouest-France" da je Američka imigraciona i carinska služba (ICE) postupala sa njegovom majkom kao sa okorelim kriminalcem. "Najvažnije nam je da je izvučemo iz tog pritvorskog centra i vratimo u Francusku", rekao je. "S obzirom na njeno zdravstveno stanje, u takvim uslovima neće izdržati ni mesec dana."

Sin je ispričao da on, njegov brat i sestra nedelju dana nakon hapšenja nisu imali nikakvih vesti o majci, sve dok francuskim konzularnim zvaničnicima nije dozvoljena poseta. Rečeno im je da ima problema sa srcem i leđima, te da je smeštena sa još 70 pritvorenica.

Mari-Terez se preselila u SAD prošle godine nakon što je obnovila romansu sa Bilijem, bivšim američkim vojnikom u kojeg se zaljubila dok je 1950-ih radila kao dvojezična sekretarica u bazi NATO-a blizu francuske luke Sen Nazer.

Par se razišao 1966. godine, kada se on vratio u SAD nakon što je tadašnji francuski predsednik Šarl de Gol odlučio da povuče Francusku iz integrisane vojne komandne strukture NATO-a. Ponovo su stupili u kontakt 2010. godine putem društvenih mreža, dok su oboje još bili u braku sa drugim osobama, a dva para su se čak i upoznala.

U aprilu 2025., nakon smrti njihovih supružnika, Mari-Terez je objavila da se seli u Aniston u Alabami kako bi se udala za svoju staru ljubav. Njen sin opisao je Bilija, penzionisanog pukovnika i pilota helikoptera, kao "šarmantnog i divnog čoveka". "Bili su poput zaljubljenih tinejdžera", dodao je.

Međutim, kada je Bili preminuo u januaru ove godine, Mari-Terez još uvek nije dobila zelenu kartu, zbog čega je njen status postao nejasan. Ubrzo se našla u sporu sa jednim od sinova svog pokojnog supruga, koji joj je navodno isključio vodu, struju i internet u kući. Angažovala je advokata, ali su se 1. aprila, osam dana pre zakazanog ročišta na lokalnom sudu, pojavili agenti ICE-a i uhapsili je.