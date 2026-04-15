Jutro koje je počelo kao i svako drugo, pretvorilo se u pravu noćnu moru. pucnji su odjeknuli hodnicima srednje škole na jugu Turske, gde je, bivši učenik upao naoružan i nasumično otvorio vatru, ostavljajući za sobom najmanje 16 povređenih, među kojima su i đaci i nastavnici, dok su prestravljena deca bežala u panici pokušavajući da spasu živu glavu. Napadač, star svega 19 godina, na kraju je izvršio samoubistvo.

- Na jugu Turske, u gradu Sivereku, devetnaestogodišnji momak je ušao u svoju gimnaziju sa lovačkom puškom i pucao u profesore i učenike. Saznali smo da on ima psihičke probleme i problem sa određenim profesorima, odavno je krenuo da piše poruke vezane za njegovu školu na društvenim mrežama. U jednoj je čak i pisalo da će "uskoro napasti školu i učenike" - objasnio je Jusuf Emini, novinar iz Turske za emisiju "Redakcija" koja se emituje na Kurir televiziji.

Kako kaže, za sada se zna da je povređeno 16 ljudi, među njima su i jedan policajac, muškarac koji je radio u školskoj trpezariji, 2 profesora i 10 učenika.

- Specijalne jedinice su reagovale čim je on ušao u školu, uspeli su da ga nađu u blizini škole ali je on odlučio da počini samoubistvo. U Turskoj trenutno postoji zabrana o širenju ove vesti, mislim da je to zbog toga što ne znaju zbog čega i kako je on uspeo ovo da učini. Informacije koje sam podelio sa vama jesu sve informacije koje smo i mi dobili za sada - rekao je Emini.

Specijalne policijske jedinice su bile raspoređene nakon što je napadač odbio da se preda, dok su svi zaposleni i učenici evakuisani, javila je NTV.

