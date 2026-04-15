Dok čitav svet isščekuje drugu rundu pregovroa Amerike i Irana , postavlja se pitanje, da li će oni uspeti? Jedna od ključnih tačaka jeste i predlog Amerike Iranu da obustavi sve nuklearne aktivnosti na 20 godina, iako je Iran ipak predložio da te aktivnosti budu obustavljene na samo pet godina. Šta se oko toga dalje može očekivati i da li bi neko rizikovao da pokrene i taj nuklearni arsenal, o ovoj temi, u emisiji "Redakcija", govorio je politikolog, dr Rajko Petrović.

- Ja mislim da je veliko pitanje da li će uopšte doći do tih pregovora, iako Pakistan kao domaćin nudi svoj glavni grad za to. Smatram da nakon iskustava sa prethodnih pregovora zaista možemo videti da imamo dijametralno suprotne stavove dve strane, gde je Iran izneo preko 160 zahteva. Iskreno, ja ne očekujem da će doći do tih pregovora ali ako dođe mislim da će ishod biti kao i kod prethodnih i da će svakako doći do nastavka sukoba - objasnio je Petrović i dodao:

"Izrael ima snažan uticaj na SAD"

- Američki potpredsednik, Džej Di Vens, je rekao da Iran sigurno ne može očekivati da bi bilo ko prihvatio da rok bude na samo 5 godina. To je pre svega, egzistencionalno pitanje za Izrael, koji ima snažan uticaj na SAD i koji nikako ne želi da Iran razvije razoran nuklearni potencijal u vojnom smislu jer Iran već decenijama preti da bi isti upotrebio za uništenje Izraela uopšte kao države - rekao je Petrović.

Kako kaže, on očekuje da će Američka strana biti fokusirana na to da se Iranu u potpunosti i dugorično zabrani da razvija svoj nuklearni program. Navodi da očekuje to ukoliko zaista dođe do pregovora.

