Kineski predsednik Si Đinping sastao se danas u Pekingu sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini, a razgovori su bili usmereni na unapređenje bilateralnih odnosa i aktuelna međunarodna pitanja.

Si je istakao da su se odnosi Kine i Španije, uprkos složenoj i nestabilnoj međunarodnoj situaciji, uvek stabilno razvijali. Naglasio je da je važna lekcija iz razvoja bilateralnih odnosa ta da dve zemlje donose ispravne odluke polazeći od zajedničkih interesa i dugoročne strateške perspektive.

On je ocenio da je savremeni svet suočen sa brojnim izazovima i sve izraženijim tenzijama, te da odnos pojedinih država prema međunarodnom pravu i poretku odražava njihove vrednosti, pogled na svet i osećaj odgovornosti.

Si je dodao da su Kina i Španija zemlje koje se pridržavaju principa i morala, te da treba da ojačaju komunikaciju, učvrste međusobno poverenje i prodube saradnju. Istakao je i značaj zajedničkog suprotstavljanja „zakonu džungle“, očuvanja istinskog multilateralizma, zaštite međunarodnog sistema sa Ujedinjenim nacijama u njegovom središtu, kao i promocije multipolarnog sveta i inkluzivne ekonomske globalizacije.

Sančez je izjavio da su kineske investicije značajno doprinele ekonomskom razvoju Španije. Ponovio je da se Španija čvrsto pridržava politike jedne Kine, visoko ceni ulogu Kine kao velike sile i ostaje posvećena razvoju strateškog partnerstva.

On je naglasio da Španija želi da dodatno ojača saradnju sa Kinom u oblastima trgovine, investicija i obnovljivih izvora energije, kao i da unapredi kulturnu razmenu.

„Španija aktivno podržava četiri globalne inicijative koje je predložio predsednik Si Đinping i spremna je da tesno sarađuje sa Kinom u suočavanju sa izazovima poput geopolitičkih tenzija, trgovinskog protekcionizma i klimatskih promena“, rekao je Sančez.

Dodao je da se Španija protivi „novom hladnom ratu“ i „razdvajanju“, te da podržava jačanje komunikacije i saradnje između Evrope i Kine. Istakao je da je stabilan razvoj odnosa između Evropske unije i Kine u zajedničkom interesu i doprinosi globalnom miru i stabilnosti.