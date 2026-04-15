Kina će unaprediti visokokvalitetni razvoj i proširiti otvaranje privrede
(KMG) – „Kina ostaje posvećena jačanju domaće tražnje, podsticanju industrijske modernizacije kroz tehnološke inovacije, razvoju visokog kvaliteta i daljem proširenju otvaranja ka svetu na visokom nivou“, izjavio je u ponedeljak kineski potpredsednik, He Lifeng.
He, koji je ujedno i član Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine, to je rekao na otvaranju šestog Kineskog međunarodnog sajma potrošačkih proizvoda (CICPE) i Međunarodne sezone potrošnje „Kupuj u Kini 2026“ u Hajkouu, glavnom gradu južne kineske provincije Hajnan.
On je istakao da će ovi napori dodatno osloboditi tržišni potencijal i podstaći vitalnost potrošača, donoseći veću stabilnost i novi zamah globalnom ekonomskom rastu. He je naglasio da je CICPE postao prepoznatljiv događaj Luke slobodne trgovine Hajnan, kao i važna platforma putem koje Kina deli tržišne mogućnosti sa ostatkom sveta.
Potpredsednik je pozvao globalne kompanije da u potpunosti iskoriste platforme poput CICPE-a, prodube svoje prisustvo na kineskom tržištu i iskoriste razvojne prilike koje ono nudi.
