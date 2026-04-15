Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izrazio je zabrinutost tokom posete Oslu da SAD možda neće moći da isporuče dovoljno raketa-presretača Patriot za protivvazdušnu odbranu njegove zemlje, zbog rata na Bliskom istoku.

"Od samog početka rata na Bliskom istoku, shvatili smo da bismo mogli da se suočimo sa poteškoćama", rekao je Zelenski juče na konferenciji za novinare u Norveškoj.

Precizirao je da to predstavlja poseban problem za rakete-presretače Patriot PAC-3, kao i za rakete PAC-2, koje Ukrajina prvenstveno kupuje kroz program PURL.

Taj program, pokrenut prošle godine, omogućava Ukrajini da dobije američku opremu koju finansiraju evropske zemlje.

Zelenski je rekao da je primetio da isporuke stižu sporo.

"Mislim da bismo mogli da se suočimo sa tom vrstom problema u vrlo bliskoj budućnosti", rekao je Zelenski novinarima naglašavajući da je to veoma teška situacija za Ukrajinu.

Nemački kancelar Fridrih Merc u Berlinu se sastao s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim

Zelenski je to rekao posle sastanka sa norveškim premijerom Jonasom Garom Stereom sa kojim je potpisao zajedničku deklaraciju o jačanju saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti.

Norveška vlada je saopštila da želi da omogući bližu saradnju između norveške i ukrajinske odbrambene industrije i da će se ukrajinski dronovi sada proizvoditi u Norveškoj.

Patriot

Stere je potvrdio da je Norveška "čvrsti pristalica borbe Ukrajine za nezavisnost i prava na samoodbranu".

Zelenski je ranije danas intervjuu za nemački javni emiter ZDF izrazio žaljenje što američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner "stalno pregovaraju s Iranom i nemaju vremena za Ukrajinu".