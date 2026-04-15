Lider stranke Tisa, koja je odnela pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, Peter Mađar, gostovao je u programu uživo na Košut radiju, gde je došlo do više prekida i oštrih verbalnih razmena između njega i voditelja.

Na početku razgovora Mađar je izjavio da, nakon formiranja vlade, planira da ukine emitovanje, kako ih je nazvao, "propagandnih medija“, kao i da uvede novi zakon o medijima i osnuje novo regulatorno telo, preneo je portal "VG“.

Tokom emisije, i voditelj i Mađar su se više puta međusobno prekidali. Voditelj je insistirao na postavljanju pitanja i tvrdio da su lideru Tise ranije upućivani pozivi za gostovanje, dok je budući premijer istakao da u poslednjih godinu i po dana nije imao priliku da se pojavi u javnim medijima.

Peter Mađar i njegova opoziciona stranka Tisa ostvarili su pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, koje je s velikom pažnjom pratila cela Evropa. Njihov trijumf označava značajan preokret na evropskoj političkoj sceni.

Posle 16 godina neprekidne vlasti Viktora Orbana, Mađarska ulazi u novu političku fazu koja bi mogla da utiče na odnose zemlje sa Evropskom unijom, ali i Rusijom. Evropski lideri pozdravili su izborne rezultate, uz ocenu da je „Mađarska izabrala evropski put“.

Reakcija Rusije na Mađarovu pobedu

Rezultati parlamentarnih izbora u Mađarskoj od nedelje neće uticati na situaciju oko Ukrajine, izjavio je portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Sadašnje mađarske vlasti smatraju da će nova vlada odobriti finansiranje susedne zemlje i njeno ubrzano pristupanje EU.

"Ne mislim da to ima veze sa perspektivom razvoja rusko-ukrajinskog konflikta. To su, verovatno, odvojeni procesi. Zato ovde ne vidim nikakvu vezu“, rekao je Peskov.

Govoreći o mogućnosti deblokade evropskog kredita Kijevu, on je predložio da se sačeka i vide potezi novih vlasti u Budimpešti.

Prema rečima Peskova, mađarski narod je napravio svoj izbor i Moskva to poštuje.

Rusija je zainteresovana za dobre odnose sa tom zemljom i nastaviće pragmatičan dijalog sa njenim novim rukovodstvom.

Tramp o Mađaru i Orbanu

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da ga ne brine poraz Viktora Orbana u Mađarskoj i da mu se sviđa novoizabrani premijer Peter Mađar.

Tramp je novinaru rekao i da ne zna da li bi bilo drugačije da je on lično otišao u Mađarsku umesto potpredsednika Džej Di Vensa da učestvuje u kampanji Orbana.

Tramp je podržao Orbana uoči izbora, a prošle nedelje je čak kratko govorio na njegovom predizbornom mitingu u Mađarskoj, kada ga je Vens pozvao telefonom sa bine.

Ko su Peter Mađar i njegova bivša žena Judit Varga?

Mađar, 44-godišnji pravnik i preduzetnik, obavljao je različite funkcije unutar Orbanovog sistema i bio u dobrim odnosima sa pojedinim visokim zvaničnicima Fidesa.

U javnosti se prvi put oglasio 2024. godine, nakon što je predsednica Katalin Novak podnela ostavku zbog afere vezane za pomilovanje muškarca osuđenog za pomaganje u seksualnom zlostavljanju dece.

Usled tog skandala iz politike se povukla i njegova bivša supruga Judit Varga, koja je predvodila listu Fidesa na izborima za Evropski parlament.

Ova afera izazvala je snažnu reakciju javnosti, posebno imajući u vidu da je Orbanova vlada zaštitu dece isticala kao jedan od ključnih prioriteta svoje politike.

