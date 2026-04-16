Slušaj vest

Severna Koreja je napravila "veoma ozbiljne" pomake u proizvodnji nuklearnog naoružanja i moguće je da otvori novi pogon za obogaćivanje uranijuma, saopštila je danas Agencija Ujedinjenih nacija (UN) za atomsku energiju (IAEA).

Šef IAEA Rafael Grosi potvrdio je u Seulu naglo povećanje produktivnosti reaktora od pet megavata, jedinice za reprocesiranje i drugih objekata u nukleranom kompleksu Jongbjon, prenosi agencija Rojters.

Kim Džong Un nadgleda testiranje raketa Foto: KCNA/KCNA, STR / AFP / Profimedia

Procenjuje se da nuklearni program Severne Koreje broji nekoliko desetina bojevih glava, rekao je Grosi novinarima, govoreći o rastućoj aktivnosti delova jednog od postrojenja.

"Sva ta aktivnost ukazuje na ozbiljno povećanje nuklearnih mogućnosti Severne Koreje", dodao je on.

Grosi je rekao na sastaku zvaničnika IAEA ranije ovog meseca da ta agencija pažljivije prati novu zgradu kompleksa Jongbjon, koja ima nekih sličnosti sa postrojenjem za obogaćivanje uranijuma u Kangsonu, blizu Pjongjanga.

Kim Džong Un obilazi stanove namenjene porodicama poginulih vojnika Foto: KCNA/KCNA

Grosi je danas izjavio da agencija nije primetila dokaze korišćenja ruske tehnologije u nukleranom programu Severne Koreje.

Sporazum o saradnji koji su Moskva i Pjongjang potpisali prošle godine se, kako deluje, odnosi samo na civilne nuklearne projekte, mada i dalje nema konkretnih zaključaka, dodao je on.

"Okretanje ili napredovanje ka nukleranom oružju nikada neće pojačati bezbednost neke države, već može da izazove proliferaciju", dodao je Grosi.

Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

Šef IAEA je dodao da je pozvao Južnu Koreju da bliže sarađuje sa agencijom kako bi se izbegli i odbili rizici od proliferacije, osvrnuvši se na program te zemlje za izgradnju podmornica na nuklearni pogon.