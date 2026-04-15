Slušaj vest

Predsednik Mađarske Tamaš Šujok najavio je da će na konstitutivnoj sednici parlamenta predložiti lidera stranke Tisa, Petera Mađara, za novog premijera, nakon što je njegova politička opcija osvojila najveći broj poslaničkih mandata na izborima.

Šujok je putem Fejsbuka poručio da će, u skladu sa ustavnim ovlašćenjima, zvanično predložiti Mađara za funkciju predsednika vlade na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine, prenosi Hirado.

Sastanak Tamaša Šujoka i Petera Mađara u Šandor palati u Budimpešti Foto: x/magyarpeterMP

On je dodao da će sednicu parlamenta sazvati u najkraćem mogućem roku nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora, dok bi pripremne konsultacije za njeno održavanje, koje tradicionalno organizuje parlament, mogle da počnu u narednim danima.

Mađarski predsednik je naveo da je posle parlamentarnih izbora pokrenuo razgovore sa liderima stranaka koje su ušle u parlament, u skladu sa ustavnom ulogom šefa države.

Kako je istakao, prvi sastanak u palati "Šandor" održao je sa Peterom Mađarom, predsednikom stranke Tisa, koja je osvojila najviše poslaničkih mesta.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

Šuljok je naglasio da je jedna od važnih dužnosti predsednika da sazove konstitutivnu sednicu novog saziva parlamenta i izrazio uverenje da je konstruktivna saradnja institucija u interesu Mađarske i njenih građana.

Mađar je posle sastanka sa liderom zemlje kazao novinarima da bi novi parlament mogao da održi konstitutivnu sednicu 4, 6. ili 7. maja.

