BOGATI KINEZ SAHRANJEN UZ LUKSUZNI MERCEDES: Snimak nesvakidašnjeg pogreba obišao svet (VIDEO)
Na jednoj sahrani u Kini zabeležen je prizor u kojem je skupoceni Mercedes sa retkim registarskim tablicama zakopan kao poslednja želja pokojnika.
Snimak sahrane, koja se održala dan ranije u regionu Liaoning, podeljen je na kineskoj društvenoj mreži Veibo.
Na snimku se vidi kako bager spušta crni Mercedes-Benc S450L u jamu pored groba.
Automobil je bio ukrašen crvenim trakama, a registarska tablica je bila "8888".
Nakon toga, vozilo je zatrpano zemljom.
Navodi se da se ovaj model Mercedesa prodaje u Kini po ceni od najmanje 1,1 milion juana (oko 160 hiljada evra).
Posebno je značajno to što se u Kini broj 8 smatra simbolom bogatstva i sreće, pa se procenjuje da registarske tablice poput „8888“ vrede najmanje 100.000 juana (oko 15 hiljada evra).
Na drugom snimku je snimljeno kako porodica pokojnika služi gostima luksuzna jela poput jastoga pod šatorom.
(Kurir.rs/portalanalitika.me)