Predsednik Kine Si Đinping pozvao je danas Vijetnam da daje prioritet unapređenju infrastrukturne povezanosti sa Kinom i da dve zemlje pojačaju saradnju u oblastima poput veštačke inteligencije i proizvodnje poluprovodnika, preneli su državni mediji.

On je to rekao nakon sastanka sa novoizabranim predsednikom Vijetnama To Lamom.

Televizija CCTV je prenela da je Si Đinping branio socijalistički sistem i vođstvo Komunističke partije kao glavni strateški interes dvojice zvaničnika, odnosno dve zemlje.

On je takođe pozvao obe strane da ostanu posvećene i samouverene u svoj put, bez menjanja pravca, navodi televizija.

Lam je rekao da će Vijetnam gledati na razvoj odnosa sa Kinom kao na strateški izbor i prioritet.

Lider Vijetnama je dodao da je Hanoj spreman da poveća nivo saradnje u više oblasti, uključujući trgovinu, investicije, železnicu i druge infrastrukturne projekte, prenosi CCTV.

(Kurir.rs/Beta)

