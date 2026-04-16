SI ĐINPING SASTAO SE SA PREDSEDNIKOM VIJETNAMA: Razgovarali o bilateralnoj saradnji i zajedništvu u socijalizmu (FOTO)
Predsednik Kine Si Đinping pozvao je danas Vijetnam da daje prioritet unapređenju infrastrukturne povezanosti sa Kinom i da dve zemlje pojačaju saradnju u oblastima poput veštačke inteligencije i proizvodnje poluprovodnika, preneli su državni mediji.
On je to rekao nakon sastanka sa novoizabranim predsednikom Vijetnama To Lamom.
Televizija CCTV je prenela da je Si Đinping branio socijalistički sistem i vođstvo Komunističke partije kao glavni strateški interes dvojice zvaničnika, odnosno dve zemlje.
On je takođe pozvao obe strane da ostanu posvećene i samouverene u svoj put, bez menjanja pravca, navodi televizija.
Lam je rekao da će Vijetnam gledati na razvoj odnosa sa Kinom kao na strateški izbor i prioritet.
Lider Vijetnama je dodao da je Hanoj spreman da poveća nivo saradnje u više oblasti, uključujući trgovinu, investicije, železnicu i druge infrastrukturne projekte, prenosi CCTV.
