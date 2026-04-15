STRAVA I UŽAS U TURSKOJ, NOVA PUCNJAVA U ŠKOLI! Najmanje 6 ranjenih, ima i MRTVIH!
Najmanje jedna osoba je poginula, a šestoro je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je druga pucnjava za samo dva dana u ovoj zemlji.
Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".
Nakon prvih izveštaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mesta.
Drugi detalji zasad nisu poznati, a lokalne vlasti su saopštile da identitet napadača još nije utvrđen.
Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.
Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.
(Kurir.rs/DailyMail)
