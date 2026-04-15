PRVI SNIMCI PUCNJAVE U ŠKOLI U TURSKOJ! Otkriveno ko je napadač, izbezumljeni učenici beže, odjekuju pucnji i krici, raste broj MRTVIH! (VIDEO)
Najmanje četiri osobe su poginula, a 20 je povređeno u pucnjavi u školi u turskom gradu Kahramanmarašu.
Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer izјavio јe da јe napadač bio učenik osmog razreda.
- Napao ih je vatrenim oružjem. Јedan nastavnik i tri učenika su poginuli. Povređeno јe 20 ljudi. U toku јe napad. Tragičan incident se dogodio u јednoј od naših škola. Dobili smo informaciјe da ima povređenih. Detaljno istražuјemo slučaј - rekao je guverner.
Ministar nacionalnog obrazovanja Јusuf Tekin otputovao јe u Kahramanmaraš nakon incidenta u školi u regionu.
Na snimku se jasno čuje kako odjekuju pucnji i krici uplašenih ljudi koji u panici beže iz školske zgrade. Učenici i nastavnici istrčavaju napolje.
Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako lekari Hitne pomoći zbrinjavaju povređene.
Druga pucnjava u Turskoj u dva dana
Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.
Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)