Najmanje četiri osobe su poginula, a 20 je povređeno u pucnjavi u školi u turskom gradu Kahramanmarašu.

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer izјavio јe da јe napadač bio učenik osmog razreda.

- Napao ih je vatrenim oružjem. Јedan nastavnik i tri učenika su poginuli. Povređeno јe 20 ljudi. U toku јe napad. Tragičan incident se dogodio u јednoј od naših škola. Dobili smo informaciјe da ima povređenih. Detaljno istražuјemo slučaј - rekao je guverner.

Ministar nacionalnog obrazovanja Јusuf Tekin otputovao јe u Kahramanmaraš nakon incidenta u školi u regionu.

Na snimku se jasno čuje kako odjekuju pucnji i krici uplašenih ljudi koji u panici beže iz školske zgrade. Učenici i nastavnici istrčavaju napolje.

Društvenim mrežama kruže snimci na kojima se vidi kako lekari Hitne pomoći zbrinjavaju povređene.

Druga pucnjava u Turskoj u dva dana

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.

(Kurir.rs/Telegraf.rs)

