Utvrđen je identitet napadača koji je izveo oružani napad na srednju školu u turskom gradu Kahramanmarašu. U pitanju je Isa Aras Mersinli, učenik osmog razreda ove škole. Priveden je i otac napadača, Ugur Mersinli.

Guverner Kahramanmaraša Mukerem Unluer saopštio je da su u pucnjavi ubijene četiri osobe, među kojima jedan nastavnik i tri učenika, dok je još 20 osoba ranjeno.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se tvrdi da prikazuje napadača, identifikovanog kao Isa Aras Mersinli, međutim, ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene.

Prema rečima guvernera Kahramanmaraša, napad se dogodio iz za sada nepoznatih razloga.

Đak osmog razreda ušao je u dve učionice i pucao nasumično

Guverner je naveo da je učenik osmog razreda uneo oružje u školu sakriveno u rancu, nakon čega je ušao u dve učionice i nasumično otvorio vatru na prisutne učenike i nastavnike.

Tom prilikom stradale su četiri osobe, dok je 20 povređeno, od kojih je četvoro u teškom stanju i na operaciji.

Napadač nastradao

- I on je preminuo. Pucao je u sebe tokom nereda. Da li je u pitanju bilo samoubistvo ili je sam sebe upucao tokom nereda, trenutno nije poznato. Učenik osmog razreda koji je izazvao incident je jedan od naših učenika, a njegov otac je bivši policajac. Sumnjamo da je uzeo svoje oružje. Došao je sa 5 pištolja i 7 okvira i ušao u 2 učionice - rekao je guverner.

Kako je naveo, sumnja se da je oružje uzeto iz porodičnog poseda, a kod napadača je pronađeno više komada vatrenog oružja i municije.

Glavni javni tužilac Kahramanmaraša Ramazan Murat Tirjaki potvrdio je da je pokrenuta opsežna istraga u kojoj učestvuje više tužilaca. Istakao je da se slučaj ispituje iz svih aspekata, dok su forenzički timovi na terenu i rade na prikupljanju dokaza.

Prema njegovim rečima, trenutno je potvrđeno 20 ranjenih, a istraga je u toku.

Druga pucnjava u Turskoj u dva dana

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.