Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Velikoj Britaniji lošijim uslovima u trgovinskom sporazumu, izražavajući frustraciju zbog, kako smatra, nedovoljne britanske podrške ratu sa Iranom. Britanski premijer ser Kir Starmer odlučno je odbacio pritisak poručivši: "Neću se predomisliti. Neću popustiti”, piše Skaj njuz.

Trampovu izjavu, koju je dao dopisniku Marku Stounu, komentarisao je vođa liberalnih demokrata ser Ed Dejvi, pozvavši premijera na odlučnu akciju s obzirom na planiranu državnu posetu britanskog kralja Sjedinjenim Državama.

Kir Starmer Donald Tramp

"Sinoć je u telefonskom razgovoru za Skaj njuz, predsednik Tramp zapretio da će raskinuti trgovinski sporazum sa Britanijom kao kaznu jer se nismo pridružili njegovom idiotskom ratu u Iranu”, rekao je Dejvi. "Ovo mora biti kap koja je prelila čašu. Valjda premijer ne može poslati našeg kralja u susret čoveku koji našu zemlju tretira kao mafijaški šef koji uteruje reket?”

Starmer: To nije naš rat

Premijer Starmer je odgovorio da Britanija „neće biti uvučena u ovaj rat”.

"To nije naš rat, a na mene se vršio veliki pritisak da postupim drugačije, što uključuje i ono što se dogodilo sinoć. Neću se predomisliti”, izjavio je Starmer. "Neću popustiti. Nije u našem nacionalnom interesu da se pridružimo ovom ratu i to nećemo učiniti.”

Državna poseta kralja Čarlsa Sjedinjenim Američkim Državama trebalo bi da se održi kasnije ovog meseca.

(Kurir.rs/Index)

