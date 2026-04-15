Veliki roj pčela spustio se na tržni centar u južnom gradu Netivotu u Izraelu, a snimci pokazuju mase pčela kako lete kroz to područje dok ih stanovnici uznemireno posmatraju, dok pojedinci po društvenim mrežama procenjuju se radilo o nekoliko desetina hiljada pčela.

Roj pčela stigao u Netivot

Opština je apelovala na građane da se drže podalje od te lokacije i da ne prilaze pčelama dok stručnjaci ne reše situaciju.

Očekuje se dolazak nadležnih ekipa koje će intervenisati.

Pored roja u trgovinskom centru, izveštaji ukazuju na to da su se pčele pojavile i u drugim delovima Netivota, uključujući i balkone stambenih zgrada širom grada.

(Kurir.rs/ynetnews/P.V)

Ne propustitePlaneta(UZNEMIRUJUĆE) ZGRABIO NOŽ ZA MESO I ISKASAPIO SEBI GRLJAN! Vikao da je "Mehdi", prizivao sudnji dan! Strava i užas u Istanbulu, usred bela dana! (VIDEO)
PlanetaPOLICAJAC REŠIDOVIĆ JE HEROJ DANA U AMERICI! Pogledajte kako je spasao ženu iz zapaljenog automobila dok joj GORI KOSA! (VIDEO)
PlanetaINCIDENT U VENECIJI, NEKOLIKO TURISTA ZAVRŠILO U VODI! Trajekt izgubio kontrolu i pregazio nekoliko gondola! (VIDEO)
PlanetaAMERIČKI MARŠAL ŠUTNUO PSA, SLOMIO MU REBRO! Vlasnica iznela optužbe, maršalska služba kaže da je bio napadnut (VIDEO)
šutiranje psa