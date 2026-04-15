JEZIVO
U IZRAELU KAO U HOROR FILMU: Desetine hiljada pčela spustilo se na tržni centar (VIDEO)
Veliki roj pčela spustio se na tržni centar u južnom gradu Netivotu u Izraelu, a snimci pokazuju mase pčela kako lete kroz to područje dok ih stanovnici uznemireno posmatraju, dok pojedinci po društvenim mrežama procenjuju se radilo o nekoliko desetina hiljada pčela.
Roj pčela stigao u Netivot
Opština je apelovala na građane da se drže podalje od te lokacije i da ne prilaze pčelama dok stručnjaci ne reše situaciju.
Očekuje se dolazak nadležnih ekipa koje će intervenisati.
Pored roja u trgovinskom centru, izveštaji ukazuju na to da su se pčele pojavile i u drugim delovima Netivota, uključujući i balkone stambenih zgrada širom grada.
(Kurir.rs/ynetnews/P.V)
