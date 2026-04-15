Centralna komanda SAD, CENTCOM, objavila je da u prvih 48 sati američke blokade brodova koji ulaze i izlaze iz iranskih luka, nijedan brod nije prošao pored američkih snaga.

Takođe je navedeno da je devet brodova poslušalo naređenja američkih snaga da se okrenu i vrate u iransku luku ili priobalno područje.

Ova objava dolazi posle ranijih tvrdnji iranske državne novinske agencije Fars da su dva iranska broda navodno prošla kroz Ormuski moreuz i da su se kretala ka luci Imama Homeinija uprkos američkoj blokadi. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Nejasna blokada

Prema dosadašnjim informacijama, SAD sprovode blokadu oko iranskih luka i povezanog saobraćaja, a ne nužno i na samom Ormuskom moreuzu. Zato još uvek nije sasvim jasno gde tačno blokada počinje i završava se.

Prekjuče je CENTKOM objavio početak blokade celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka. Istovremeno, Donald Tramp je govorio o „blokadi Ormuza“, iako je kasniji razvoj događaja ukazivao na to da se operacija i dalje sprovodi šire oko iranske obale i prilaza lukama.

Tramp najavio blokadu posle neuspešnih pregovora

Tramp je objavio odluku o blokadi nakon neuspešnih pregovora između američke i iranske delegacije u Islamabadu. Tada je objavio da SAD pokreću blokadu svih brodova u Ormuskom moreuzu i zapretio Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. Nekoliko dana kasnije, takođe je tvrdio da je blokada već zaustavila iransko poslovanje.

Američka mornarica potom je pojasnila da će zaustaviti brodove povezane sa iranskim pošiljkama, dok je BBC Verify takođe zabeležio prvi brod koji je prošao kroz moreuz nakon početka američke operacije, što dodatno pokazuje da između prolaska kroz Ormuz i ulaska u iranske luke očigledno nije ista stvar.