Ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovaće predstojećem samitu BRIKS-a u Indiji, javio je Rojters pozivajući se na Kremlj.

Ova poseta će biti Putinova druga poseta Indiji u roku od godinu dana.

Nju Delhi bi trebalo da bude domaćin 18. samita BRIKS-a 12. i 13. septembra 2026. godine pod vođstvom predsednika Narendre Modija, kao deo svog predsedavanja blokom, okupljajući lidere glavnih ekonomija u razvoju usred nestabilnog globalnog okruženja.

Putin je poslednji put posetio Indiju u decembru 2025. godine, kada je razgovarao sa Modijem tokom 23. godišnjeg samita Indija-Rusija, usmerenog na jačanje bilateralne saradnje.

Prethodni samit BRIKS-a održan je u Rio de Žaneiru u julu prošle godine, kada je usvojena zajednička deklaracija o globalnom nadgledanju upotrebe veštačke inteligencije.

