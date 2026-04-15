PUTIN PONOVO IDE U INDIJU: Druga poseta ruskog predsednika Nju Delhiju za manje od godinu dana
Ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovaće predstojećem samitu BRIKS-a u Indiji, javio je Rojters pozivajući se na Kremlj.
Ova poseta će biti Putinova druga poseta Indiji u roku od godinu dana.
Nju Delhi bi trebalo da bude domaćin 18. samita BRIKS-a 12. i 13. septembra 2026. godine pod vođstvom predsednika Narendre Modija, kao deo svog predsedavanja blokom, okupljajući lidere glavnih ekonomija u razvoju usred nestabilnog globalnog okruženja.
Putin je poslednji put posetio Indiju u decembru 2025. godine, kada je razgovarao sa Modijem tokom 23. godišnjeg samita Indija-Rusija, usmerenog na jačanje bilateralne saradnje.
Prethodni samit BRIKS-a održan je u Rio de Žaneiru u julu prošle godine, kada je usvojena zajednička deklaracija o globalnom nadgledanju upotrebe veštačke inteligencije.
