Smela odluka
"ČETIRI BRODA PROŠLA AMERIČKU BLOKADU": Iranski mediji obavili nazive plovila i zemlje iz kojih dolaze
Slušaj vest
Iranski mediji su izvestili da su u sredu četiri broda plovila kroz vode kod Irana, ka zemlji i iz nje, uprkos američkoj blokadi koja je stupila na snagu u utorak.
Reč je o brodovima Agios Fanourios, kojim upravlja grčka kompanija, zatim Alicia i RHN, kojima upravljaju kineske kompanije, i iranskom kontejnerskom brodu Golbon, prema poluzvaničnim iranskim agencijama Tasnim i Mehr.
Podaci MarinTrafika pokazali su kretanje ovih brodova. Prema podacima, tri plovila su ušla u iranske vode dok ih je Golbon napuštao.
Tasnim je izvestio da je iranski kontejnerski brod Golbon, koji je pod američkim sankcijama, „nastavio plovidbu blizu Ormuskog moreuza uprkos pretnjama SAD i blokadi američke mornarice“.
Kurir.rs/Agencije
Reaguj
Komentariši