Američka administracija je demantovala medijske izveštaje da je formalno zatražila produženje dvonedeljnog primirja sa Iranom, ali je naglasila da su pregovori u toku i da je optimistična u pogledu mogućnosti postizanja sporazuma dok traje pomorska blokada iranskih luka.

Karolina Livit, portparolka Bele kuće, pojasnila je stav SAD i detalje blokade.

Pregovori se nastavljaju

Kada je upitana o mogućem produženju sporazuma o prekidu vatre, Livit je odbacila takve tvrdnje kao netačne. „Videla sam neke izveštaje jutros, i ponavljam, netačne izveštaje, da smo formalno zatražili produženje prekida vatre. To nije tačno“, rekla je.

„U ovom trenutku smo potpuno posvećeni ovim pregovorima“. Dodala je da su razgovori produktivni. „Čuli ste direktno i od potpredsednika Džej Di Vensa i od predsednika ove nedelje da su ovi razgovori produktivni i da su u toku, i tu se trenutno nalazimo“, rekla je Livit, napominjući da se Sjedinjene Države „osećaju dobro u vezi sa izgledima za sporazum“ sa Iranom.

Na pitanje da li će sledeća runda pregovora biti održana u Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, ona je odgovorila da je „vrlo verovatno da će se pregovori održati na istom mestu kao i prošlog puta“.

Potpuna blokada iranskih luka

Livit je odbila da spekuliše o trajanju blokade Ormuskog moreuza. „Nikada neću postavljati rokove u ime predsednika Sjedinjenih Država“, rekla je. Potvrdila je da je blokada na snazi. „Što se tiče blokade, kao što znate, ona se sprovodi protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka“, naglasila je.

Takođe je ispravila ono što je nazvala „pogrešnim izveštajima“ o blokadi. „Videla sam neke pogrešne izveštaje o tome. Blokada obuhvata sve iranske luke u Arapskom zalivu i Omanskom zalivu, a naše američke snage u regionu podržavaju slobodu plovidbe za brodove koji prolaze kroz moreuz do i iz luka koje nisu iranske.“

Znam da su neki u medijima bili zbunjeni oko toga. Podržavamo slobodu plovidbe, ali ne za bilo koji tanker ili brod koji bi koristio iranskoj ekonomiji dok su ovi pregovori u toku“, zaključio je Livit.