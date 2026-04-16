Jedan od retkih sačuvanih predmeta sa Titanika prvi put ponuđen na prodaju. Pojas za spasavanje koji je koristila preživela putnica sa broda koji je potonuo biće ponuđen na aukciji a procenjena cena je od 250.000 do 350.000 funti.

Prsluk je pripadao Lori Mejbel Frankateli, putnici prve klase, koja ga je obukla pre ukrcavanja u čamac za spasavanje broj jedan, u trenutku kada je luksuzni brod počeo da tone nakon udara u ledeni breg u aprilu 1912. godine. Pojas je kasnije potpisala, zajedno sa još sedam preživelih iz istog čamca.

Reč je o retkom eksponatu sa izuzetnim poreklom. Frankatelijeva je preminula 1967. godine, a pojas je ostao u vlasništvu njene porodice sve dok ga pre oko 20 godina nije otkupio jedan britanski privatni kolekcionar.

To je jedan od malobrojnih sačuvanih pojaseva za spasavanje sa Titanika i jedini koji je ponuđen na aukciji. Prodaju organizuje aukcijska kuća "Henry Aldridge & Son" iz Deviza, u Viltširu.

Prsluk bež boje napravljen je od posebnog platna, ima 12 džepova ispunjenih plutom, uz dodatke za ramena i bočne kaiševe.

Dramatični trenuci spasavanja

Frankatelijeva, poreklom iz južnog Londona, ukrcala se na Titanik u Šerburu i putovala u kabini E-36. Imala je 22 godine i radila kao sekretarica modne dizajnerke Lusi Daf-Gordon, koja je putovala sa suprugom Kosmom Daf-Gordonom.

Neposredno pre sudara sa ledenim bregom, prisustvovali su zabavi u elitnom društvu.

U nesreći je stradalo oko 1.517 ljudi.

Frankateljeva je kasnije svedočila: "Jedan čovek mi je stavio pojas za spasavanje i rekao da je to samo mera predostrožnosti. Kada smo izašli na palubu, videla sam da je more bliže nego inače i rekla sam: ‘Tonemo’, ali mi je odgovoreno da nema razloga za brigu".

Nakon neuspešnog pokušaja da se ukrcaju u druge čamce, Frankatelijeva i Daf-Gordonovi su ušli u čamac broj jedan, koji je imao kapacitet od 40 ljudi, ali je spušten sa svega 12 osoba.

Preživele je pokupio brod Karpatija, koji je stigao oko dva sata nakon potonuća i spasao ukupno 712 putnika.

Život posle tragedije i aukcija

Nakon nesreće, Frankatelijeva se vratila u Britaniju, gde se 1913. godine udala za Maksimijana Heringa. Kasnije su se preselili u Sjedinjene Američke Države, gde su se bavili ugostiteljstvom. Posle suprugove smrti, vratila se u London, gde je provela ostatak života.

Prsluk za spasavanje bio je izložen u muzejima posvećenim Titaniku u Tenesiju i Belfastu, a 18. aprila biće ponuđen na prodaju.

Aukcionar Endru Oldridž izjavio je da je reč o „izuzetnom, istorijski značajnom predmetu“, ističući da se preostali slični artefakti nalaze u muzejima i nisu dostupni za prodaju.