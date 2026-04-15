Slušaj vest

Administracija SAD pojačava finansijski pritisak na Iran, ciljajući banke umešane u ilegalne transakcije u zemlji.

Ministarstvo finansija SAD poslalo je pisma bankama u Omanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Hong Kongu i Kini, navodeći da ima dokaze da se ilegalne finansijske aktivnosti povezane sa Iranom odvijaju preko njihovih sistema.

Kineske banke su posebno bile meta.

Prema rečima visokog zvaničnika administracije koji je govorio pod uslovom anonimnosti, pisma su prvi korak ka uvođenju sekundarnih sankcija bankama, poteza koji bi ih efikasno isključio iz američkog finansijskog sistema, što bi im znatno otežalo poslovanje na globalnom nivou.

1/6 Vidi galeriju Iran rat u Iranu Foto: Vahid Salemi/AP

Upozorenje ministra finansija

Ove mere su deo šire kampanje pod nazivom „Operacija Epski bes“ koju predvodi ministar finansija Skot Besent. Juče je upozorio kompanije i zemlje da ne plaćaju Iranu takse za tranzit kroz Ormuski moreuz, naglašavajući da se time izlažu riziku od sekundarnih sankcija SAD.

Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP

U pismu upućenom bankama ističe se cilj ovih mera. „Sada je trenutak da se Iranu konačno onemogući da podržava terorizam, preti regionu i globalnim tržištima i da nastavi da razvija svoje nuklearne i balističke programe, koje su zabranile Ujedinjene nacije“, navodi se u pismu. Dodatni pritisak na Teheran predstavlja i činjenica da američko izuzeće za prodaju iranske nafte na moru ističe 19. aprila.

Kinezi su posebno upozoreni

Besent je danas na konferenciji za novinare u Beloj kući rekao da su dve kineske banke dobile pisma od Ministarstva finansija SAD u kojima ih upozoravaju da su SAD spremne da uvedu sekundarne sankcije ako se pokaže da na njihovim računima postoji iranski novac.

Nije otkrio koje su kineske banke bile umešane.