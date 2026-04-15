Predlog odbijen sa 52 glasa protiv i 47 za

Republikanci u Senatu danas su blokirali najnoviji pokušaj demokrata da ograniče ratna ovlašćenja predsednika Trampa u sukobu sa Iranom.

Blokada dolazi u osetljivom trenutku, dok se krhko primirje raspada, pomorske blokade remete saobraćaj u Ormuskom moreuzu, a neuspeh pregovora ostavlja ishod sukoba potpuno neizvesnim.

Predlog je odbijen sa 52 glasa protiv i 47 za. Odluka je doneta uglavnom po stranačkoj liniji: republikanci su glasali protiv, a pridružio im se demokrata Džon Feterman iz Pensilvanije. Demokrate su glasale za predlog, a republikanac Rend Pol iz Kentakija ih je podržao.

Ovo je četvrti neuspeli pokušaj demokrata u poslednjih nekoliko nedelja da prisile Kongres da potvrdi svoja ustavna ovlašćenja da odlučuje o ratu, dok sukob sa Iranom ulazi u drugi mesec.

Dva uzastopna poraza ističu čvrstu podršku koju Tramp uživa među republikancima. Njegovi saveznici u Kongresu su do sada izbegavali nadzor nad ratnim operacijama i više puta su blokirali pokušaje da se značajno ograniče predsednikova ovlašćenja.

Nervoza raste i među republikancima

Međutim, pre glasanja, neki republikanski poslanici su nagovestili da im ponestaje strpljenja kako se sukob odugovlači, ekonomske posledice sve više osećaju njihovi birači, a predsednikova retorika postaje sve oštrija.

„Nadam se da se krećemo ka strategiji izlaska kako bismo ovo okončali, zaštitili naše bezbednosne interese i snizili cenu gasa“, rekao je senator Džoš Holi iz Misurija o zastoju, koji je sada u sedmoj nedelji. Drugi republikanci takođe smatraju da bi administracija trebalo jasnije da predstavi svoje ciljeve i plan za sukob, izražavajući želju da se on okonča što je pre moguće.

Senator Majk Raunds iz Južne Dakote rekao je da, ako predsednik očekuje podršku Kongresa za nastavak sukoba duže od 60 dana, što je zakonski rok za vojne operacije bez odobrenja Kongresa, zvaničnici administracije „treba da dođu pred nas, detaljno nas obaveste i objasne svrhu i plan“.

Zakonski rok za Trampa da povuče američke snage ili zatraži produženje od 30 dana je 1. maj. Senator Bil Hagerti, republikanac iz Tenesija, juče je nagovestio da produženje neće biti potrebno. „Ovo će uskoro biti gotovo“, rekao je.