Iran razmatra mogućnost da brodovima dozvoli slobodnu plovidbu kroz omansku stranu Ormuskog moreuza bez rizika od napada, kao deo razgovora sa Sjedinjenim Državama, pod uslovom da se postigne sporazum o sprečavanju novog sukoba, otkrio je izvor upoznat sa stavom Teherana, prenosi Rojters

Uslovi ugovora

Izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti informacija, rekao je da bi Iran mogao biti spreman da dozvoli brodovima da koriste drugu stranu uskog moreuza bez ikakvih prepreka od strane Teherana.

Međutim, nije pojasnio da li bi se Iran takođe obavezao da ukloni mine koje je možda postavio u tom području, ili bi slobodan prolaz bio dozvoljen svim brodovima, uključujući i one povezane sa Izraelom.

Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Printscreen

Izvor je dodao da ceo predlog zavisi od spremnosti Vašingtona da ispuni zahteve Teherana, što je ključni preduslov za bilo kakav mogući napredak u vezi sa Ormuskim moreuzom.

Istovremeno, uprkos američkoj blokadi, iranski mediji su izvestili da je nekoliko brodova nastavilo da plovi blizu Ormuskog moreuza, što dodatno pokazuje napetost i složenost situacije u regionu. 

Kurir.rs/Rojters

Ne propustitePlanetaAMERIKANCI POTVRDILI: Približavamo se sporazumu o kraju rata sa Iranom
Rat.jpg
Planeta"ČETIRI BRODA PROŠLA AMERIČKU BLOKADU": Iranski mediji obavili nazive plovila i zemlje iz kojih dolaze
britanski-brodovi.jpg
PlanetaAMERIČKA VOJSKA TVRDI: Nijedan brod nije probio blokadu Ormuskog moreuza u prvih 48 sati
Ormuski moreuz Iran.jpg
PlanetaOGLASILA SE BELA KUĆA: Pregovori sa Iranom u toku, potpuna blokada luka ostaje na snazi! Tramp: Rat sa Iranom vrlo blizu kraja! (VIDEO, FOTO)
Iran rat u Iranu napad na Iran
PlanetaTANKER S NAFTOM PROBIO TRAMPOVU BLOKADU: Evo iz koje zemlje dolazi, zabrana ne zaustavlja saobraćaj u potpunosti
Ormuski moreuz Iran.jpg
PlanetaNOVI NATO UDARAC NA TRAMPA: Alijansa odbija da učestvuje u blokadi Ormuskog moreuza! "Bez obzira na pritiske, nećemo biti uvučeni u rat"!
Donald Tramp Mark Rute Ormuski moreuz
PlanetaPOČELA BLOKADA IRANSKE OBALE! Iran preti: Svaki američki brod će biti poslat na dno mora! Trampovi ljudi rade na dogovoru o drugom sastanku sa Iranom! (VIDEO)
iran.jpg