IRAN SPREMAN DA OMOGUĆI SLOBODNU PLOVIDBU KROZ ORMUZ: Teheran ima jedan važan uslov, čeka se odgovor SAD
Iran razmatra mogućnost da brodovima dozvoli slobodnu plovidbu kroz omansku stranu Ormuskog moreuza bez rizika od napada, kao deo razgovora sa Sjedinjenim Državama, pod uslovom da se postigne sporazum o sprečavanju novog sukoba, otkrio je izvor upoznat sa stavom Teherana, prenosi Rojters
Uslovi ugovora
Izvor, koji je govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti informacija, rekao je da bi Iran mogao biti spreman da dozvoli brodovima da koriste drugu stranu uskog moreuza bez ikakvih prepreka od strane Teherana.
Međutim, nije pojasnio da li bi se Iran takođe obavezao da ukloni mine koje je možda postavio u tom području, ili bi slobodan prolaz bio dozvoljen svim brodovima, uključujući i one povezane sa Izraelom.
Izvor je dodao da ceo predlog zavisi od spremnosti Vašingtona da ispuni zahteve Teherana, što je ključni preduslov za bilo kakav mogući napredak u vezi sa Ormuskim moreuzom.
Istovremeno, uprkos američkoj blokadi, iranski mediji su izvestili da je nekoliko brodova nastavilo da plovi blizu Ormuskog moreuza, što dodatno pokazuje napetost i složenost situacije u regionu.
Kurir.rs/Rojters