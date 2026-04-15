Ministar unutrašnjih poslova Turske Mustafa Čiftči objavio je da je devet osoba poginulo, među kojima osmoro učenika i jedan nastavnik, a mnogo njih je povređeno u oružanom napadu na školu u Kahramanmarašu. Roditelji dečaka Ise Arasa Mersinlija (14), koji je izvršio oružani napad, privedeni su, a tamošnji mediji otkrivaju da je dečak sin policajca.

Incident se dogodio u podne u školi Ajser Čalik u naselju Hajdarbej u centralnom okrugu Onikišubat. Navodno je učenik osmog razreda Isa Aras Mersinli ušao u školu sa sačmaricom i počeo nasumično da puca. Brojne policijske ekipe su poslate nakon prijave, a pokrenuta je i istraga.

U okviru istrage, otac napadača Ise Arasa Mersinlija, Ugur Mersinli, a potom i njegova majka, Pejman Pinar Mersinli, privedeni su, dok ministar Čiftči odbacuje navode da je u pitanju teroristički akt. Navodi se da je više od 13 povređenih.

- Ovaj incident nije samo pojedinačni čin koji je počinio učenik; to nije teroristički čin. Stoga želim još jednom da izrazim koliko smo duboko ožalošćeni zbog ovakvog događaja - rekao je ministar.

Napadač nastradao

Prema navodima nadležnih, dečak je oružje doneo u školskom rancu. Odmah nakon što je otvorio vrata učionice počeo je da puca u đake, navode turski mediji.

- I on je preminuo. Pucao je u sebe tokom nereda. Da li je u pitanju bilo samoubistvo ili je sam sebe upucao tokom nereda, trenutno nije poznato. Učenik osmog razreda koji je izazvao incident je jedan od naših učenika, a njegov otac je bivši policajac. Sumnjamo da je uzeo svoje oružje. Došao je sa 5 pištolja i 7 okvira i ušao u 2 učionice - rekao je guverner.

Telo Ihsana Arasa Mersinlija (14) je izvedeno iz škole oklopnim policijskim vozilom. U međuvremenu, gomila koja je čekala ispred škole pokušala je da zaustavi vozilo. Policijsko vozilo je sa mukom uspelo da se udalji od mesta kroz gomilu.

- Povređeni se leče u našim bolnicama; pažljivo pratimo njihovo stanje. Upućujem svoje najlepše želje svim građanima pogođenim incidentom. Neka naša nacija bude jaka - napisao je ministar zdravlja Kemal Memišoglu u saopštenju.

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja (MEB) je objavilo da su "četiri glavna inspektora ministarstva raspoređena i poslata u Kahramanmaraš da istraže oružani napad na školu u okrugu Onikišubat u Kahramanmarašu."

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma retke u Turskoj.